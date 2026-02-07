Видео
Главная Харьков Терехов в начале войны требовал национализировать харьковскую ТЭЦ-5

Терехов в начале войны требовал национализировать харьковскую ТЭЦ-5

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 19:30
Национализация харьковской ТЭЦ-5 - эксперт сделал заявление
Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов еще в первые месяцы войны выступал за национализацию харьковской ТЭЦ-5, и именно его жесткая позиция тогда помогла решить проблему с отоплением в городе.

Об этом напомнил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, передает Новини.LIVE.

Читайте также:
Терехов в начале войны требовал национализировать харьковскую ТЭЦ-5 - фото 1
Пост Фесенко. Фото: скриншот

Национализация харьковской ТЭЦ-5

"Харьковская ТЭЦ-5 (ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5") находится в частной собственности. В большинстве случаев, когда речь идет об оперативном восстановлении работы энергетической системы, мы видим активное и эффективное взаимодействие государства, местного самоуправления и частных собственников. Но, были и есть конфликтные ситуации. Харьковские коллеги напомнили мне о конфликтной истории с ТЭЦ-5, которая возникла еще в первые месяцы войны. Тогда мэр Харькова Игорь Терехов даже выступил за национализацию частной "ТЭЦ-5", которая обеспечивает значительную часть города теплом и горячей водой", — написал эксперт.

Тогда, вспоминает он, проблема была в срыве частной компанией подготовки к отопительному сезону и финансовых "разборках" этой компании с городскими властями.

"Большой город тогда фактически стал заложником эгоистических частных интересов. Жесткая позиция мэра Харькова помогла, и проблему в конце концов разрулили даже без радикальных решений. ТЭЦ-5 с тех пор неоднократно оказывалась под российскими ударами, разрушалась и восстанавливалась. И ключевую роль в этом играла городская власть Харькова. В данном случае именно местное самоуправление реализовывало общественный интерес — обеспечение горожан теплом и горячей водой в условиях войны. Это не о зарабатывании денег, а о выживании в сверхсложных условиях", — констатировал Фесенко.

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове объявили чрезвычайную ситуацию из-за в удара РФ по ТЭЦ.

Кроме того, мы писали, какая ситуация в Харькове после обстрела ТЭЦ.

Харьков сфера энергетики ТЭЦ Игорь Терехов энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
