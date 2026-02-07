Відео
Головна Харків Терехов ще в перші місяці війни виступав за націоналізацію ТЕЦ-5, - експерт

Терехов ще в перші місяці війни виступав за націоналізацію ТЕЦ-5, - експерт

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 19:30
Жорстка позиція Терехова допомогла вирішити проблему з приватною ТЕЦ-5 на початку війни, - експерт
Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов ще в перші місяці війни виступав за націоналізацію харківської ТЕЦ-5, і саме його жорстка позиція тоді допомогла вирішити проблему з опаленням у місті.

Про це нагадав політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, передає Новини.LIVE.

Націоналізація харківської ТЕЦ-5

"Харківська ТЕЦ-5 (ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5") перебуває у приватній власності. В більшості випадків, коли йдеться про оперативне відновлення роботи енергетичної системи, ми бачимо активну і ефективну взаємодію держави, місцевого самоврядування і приватних власників. Але, були і є конфліктні ситуації. Харківські колеги нагадали мені про конфліктну історію з ТЕЦ-5, яка виникла ще в перші місяці війни. Тоді мер Харкова Ігор Терехов навіть виступив за націоналізацію приватної "ТЕЦ-5", яка забезпечує значну частину міста теплом та гарячою водою", — написав експерт.

Тоді, згадує він, проблема була у зриві приватною компанією підготовки до опалювального сезону і фінансових "розборках" цієї компанії з міською владою.

"Велике місто тоді фактично стало заручником егоїстичних приватних інтересів. Жорстка позиція мера Харкова допомогла, і проблему врешті решт розрулили навіть без радикальних рішень. ТЕЦ-5 з тих пір неодноразово опинялась під російськими ударами, руйнувалась і відновлювалась. І ключову роль в цьому відігравала міська влада Харкова. В даному випадку саме місцеве самоврядування реалізовувало суспільний інтерес — забезпечення містян теплом і гарячою водою в умовах війни. Це не про заробляння грошей, а про виживання в надскладних умовах", — констатував Фесенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію через в удар РФ по ТЕЦ.

Крім того, ми писали, яка ситуація у Харкові після обстрілу ТЕЦ. 

Харків сфера енергетики ТЕЦ Ігор Терехов енергетика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
