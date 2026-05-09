Терехов: В центре евроинтеграции должны быть люди, а не отчеты

Городской голова Харькова Игорь Терехов.

Для Украины принципиально важно получить полноправное, а не частичное или символическое членство в ЕС. Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, подчеркнув, что в центре евроинтеграционных процессов должны быть не статистические показатели или отчеты о реформах, а люди.

Терехов о евроинтеграции Украины

"Сегодня Европейский Союз уже является главным экономическим партнером Украины — более половины всей внешней торговли Украины приходится именно на ЕС — но главный вопрос заключается в другом: какое место Украина будет занимать в европейской экономике в будущем? Для нас принципиально важно, чтобы наше членство было полноправным, а не частичным или символическим, и чтобы Украина не оставалась лишь поставщиком сырья или дешевой рабочей силы на европейские рынки. Евроинтеграция должна стать инструментом реиндустриализации страны, развития производства, создания новых рабочих мест и интеграции Украины в европейские производственные и технологические цепи", — акцентировал Игорь Терехов.

Именно поэтому, по его убеждению, сегодня все большее значение имеют инвестиции в реальный сектор экономики: энергетику, инфраструктуру, логистику, машиностроение, оборонную промышленность, переработку и современные технологии. Украина должна стать частью европейского экономического пространства не только как рынок сбыта или территория восстановления, а как пространство производства, инноваций и развития, уверен глава АПГГ.

"А главное — в центре всех этих процессов должны оставаться не статистические показатели или отчеты о выполненных реформах, а люди. Наша интеграция в ЕС должна измеряться тем, насколько реально меняется повседневная жизнь украинцев внутри страны. Появляются ли новые рабочие места, становятся ли качественнее медицина и образование, становятся ли безопаснее, комфортнее и современнее города и общины, может ли молодежь планировать свое будущее в Украине, а не искать его в других странах. Потому что если евроинтеграция не дает людям ощутимого результата в повседневной жизни, она рискует остаться формальностью без реального эффекта для общества", — резюмировал Игорь Терехов.

Новини.LIVE информировали, что недавно Игорь Терехов заявил, что статус переселенцев в Украине целесообразно предоставлять сроком на пять лет. По его словам, за это время государство вместе с общинами должно обеспечить полную интеграцию ВПЛ. Он также подчеркнул, что сейчас не хватает единой системной государственной политики по поддержке переселенцев.

Новини.LIVE также писали, что ранее Терехов заявлял, что международная помощь должна в первую очередь направляться на прифронтовые города. По его словам, такие общины нуждаются в дополнительных ресурсах из-за сложной ситуации с безопасностью и постоянных рисков. Он отметил, что поддержка должна быть системной и быстрой для обеспечения стабильной работы регионов.