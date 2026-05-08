Терехов: Статус переселенцев надо давать на пять лет

Государство обязано сделать так, чтобы за пять лет вынужденные переселенцы полностью интегрировались в общество. В вопросе интеграции ВПЛ надо перейти от разрозненных программ к единой государственной политике.

Как сообщает Новини.LIVE, такое убеждение высказал председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов в интервью "Укринформ".

Статус переселенцев на пять лет

"Считаю, этот статус переселенцев не должен быть пожизненным. Его надо давать, например, на пять лет. В течение этого времени государство вместе с органами местного самоуправления обязано сделать так, чтобы люди полностью интегрировались в общество. Можно сделать день вынужденного переселенца — я бы предложил 25 февраля — и ежегодно подводить определенные итоги: что сделано, что еще нужно и план на следующий год. Тогда оно будет работать. Помощь переселенцам — это же не только выплаты, это создание условий, при которых люди могут оставаться", — подчеркнул Терехов.

Главная проблема с вопросом ВПЛ, по его мнению, — отсутствие на уровне государства целостной системы, которая бы сопровождала человека от момента перемещения до полной интеграции в новую громаду или до возвращения домой, если это когда-то будет возможным.

"В рамках Ассоциации прифронтовых городов и громад мы с коллегами предложили концепцию единого маршрута для переселенцев — когда государство и громада работают как единая система. Чтобы человек не ходил по учреждениям, что-то выпрашивая, а получил индивидуальное социальное сопровождение", — отметил глава АПМГ.

Он отметил, что в нынешней ситуации государство должно перейти от разрозненных программ, которые сейчас существуют, к единой политике с четкими показателями результативности: сколько людей интегрировалось окончательно, получили жилье, стабильную работу.

"Прифронтовые города и громады сейчас несут наибольшую нагрузку, поэтому государственная финансовая модель должна это учесть, потому что деньги должны идти за человеком в ту громаду, где он фактически проживает. Надо менять подход и создавать системную поддержку. И это зона общей ответственности государства и местного самоуправления перед теми людьми, которые все потеряли и сознательно выбрали Украину — они не остались в оккупации", — констатировал Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, ранее Игорь Терехов рассказывал, что Харьков постепенно оживает и в город возвращаются жители. Однако из-за постоянных обстрелов нельзя говорить о массовом возвращении.

В то же время в Харьковском городском совете сообщили, что в Харькове растет количество внутренне перемещенных лиц. Здесь для них работает система поддержки и базовая помощь.