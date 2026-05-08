Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов: Статус переселенцев надо давать на пять лет

Терехов: Статус переселенцев надо давать на пять лет

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 11:26
Терехов: Статус переселенцев надо давать на пять лет
Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Государство обязано сделать так, чтобы за пять лет вынужденные переселенцы полностью интегрировались в общество. В вопросе интеграции ВПЛ надо перейти от разрозненных программ к единой государственной политике.

Как сообщает Новини.LIVE, такое убеждение высказал председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов в интервью "Укринформ".

Статус переселенцев на пять лет

"Считаю, этот статус переселенцев не должен быть пожизненным. Его надо давать, например, на пять лет. В течение этого времени государство вместе с органами местного самоуправления обязано сделать так, чтобы люди полностью интегрировались в общество. Можно сделать день вынужденного переселенца — я бы предложил 25 февраля — и ежегодно подводить определенные итоги: что сделано, что еще нужно и план на следующий год. Тогда оно будет работать. Помощь переселенцам — это же не только выплаты, это создание условий, при которых люди могут оставаться", — подчеркнул Терехов.

Главная проблема с вопросом ВПЛ, по его мнению, — отсутствие на уровне государства целостной системы, которая бы сопровождала человека от момента перемещения до полной интеграции в новую громаду или до возвращения домой, если это когда-то будет возможным.

"В рамках Ассоциации прифронтовых городов и громад мы с коллегами предложили концепцию единого маршрута для переселенцев — когда государство и громада работают как единая система. Чтобы человек не ходил по учреждениям, что-то выпрашивая, а получил индивидуальное социальное сопровождение", — отметил глава АПМГ.

Читайте также:

Он отметил, что в нынешней ситуации государство должно перейти от разрозненных программ, которые сейчас существуют, к единой политике с четкими показателями результативности: сколько людей интегрировалось окончательно, получили жилье, стабильную работу.

"Прифронтовые города и громады сейчас несут наибольшую нагрузку, поэтому государственная финансовая модель должна это учесть, потому что деньги должны идти за человеком в ту громаду, где он фактически проживает. Надо менять подход и создавать системную поддержку. И это зона общей ответственности государства и местного самоуправления перед теми людьми, которые все потеряли и сознательно выбрали Украину — они не остались в оккупации", — констатировал Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, ранее Игорь Терехов рассказывал, что Харьков постепенно оживает и в город возвращаются жители. Однако из-за постоянных обстрелов нельзя говорить о массовом возвращении.

В то же время в Харьковском городском совете сообщили, что в Харькове растет количество внутренне перемещенных лиц. Здесь для них работает система поддержки и базовая помощь.

переселенцы Игорь Терехов Харьков
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации