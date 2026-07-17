Ua
Главная Харьков Терехов: В центре политики поддержки ВПЛ должны быть жилье и трудоустройство

Терехов: В центре политики поддержки ВПЛ должны быть жилье и трудоустройство

17 июля 2026 15:05
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковская областная государственная администрация
Иванна Чайка
редактор политических новостей

Ассоциация прифронтовых городов и общин готовит законодательные инициативы. Они будут касаться реализации Стратегии государственной политики по поддержке вынужденных переселенцев до 2030 года.

Об этом глава АПМГ Игорь Терехов заявил в интервью Інтерфакс-Украина, передает Новини.LIVE.

Терехов предложил учредить День ВПЛ

Терехов предложил установить 25 февраля государственной памятной датой Днем военно перемещенных лиц.

"Прежде всего, мы должны понимать, что, говоря о вынужденно перемещенных лицах , речь идет о людях, которые из-за войны оказались практически ни с чем. Они лишились не только жилья и работы. У кого-то из них нет документов, у кого-то вообще нет вещей, и сегодня таких людей в Украине насчитывается более 4,5 млн", — отметил Терехов.

По его словам, эти люди сознательно выбрали Украину, поэтому государству важно их сохранить.

"Я предлагаю на государственном уровне объявить 25 февраля Днём вынужденно перемещённых лиц. И это не случайно. Да, война длится уже более 12 лет, многие наши граждане начали выезжать с временно оккупированных территорий ещё в 2014 году. Тогда у нас появились первые вынужденные переселенцы. Но именно с 25 февраля 2022 года, через день после начала полномасштабного вторжения, началось массовое перемещение"— рассказал глава АПМГ.

По его мнению, такую памятную дату стоит установить на пять лет.

"Пять лет это избирательный цикл. Главу государства, народных депутатов мы избираем именно на этот срок. Так вот, за этот цикл государство должно сделать так, чтобы у нас не было вынужденных переселенцев. И речь идет не о статусе, а о том, чтобы сами люди перестали считать себя ВПЛ и вернулись к нормальной жизни"— подчеркнул Терехов.

Он подчеркнул, что речь идет не о статистике, а об условиях жизни людей.

"Именно поэтому мы постоянно говорим о необходимости комплексной политики, в центре которой должны быть жилье, трудоустройство, поддержка предпринимательства, доступ к образованию и интеграция людей в жизнь общин", — отметил глава АПМГ.

Терехов напомнил, что Ассоциация внесла предложения в Стратегию государственной политики по поддержке переселенцев до 2030 года, и часть из них правительство учло.

"Теперь главное — обеспечить, чтобы Стратегия заработала. К сожалению, мы знаем примеры, когда системные, правильные стратегии, хорошие документы так и остаются лишь «стопками бумаги». Так быть не должно, тем более в вопросе вынужденных переселенцев. Мы уже готовим соответствующие законодательные инициативы, чтобы приступить к практической реализации"— резюмировал руководитель АПМГ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что среди возможных претендентов на пост главы правительства называли и мэра Харькова Игоря Терехова. Народный депутат Максим Ткаченко считал его одним из сильнейших кандидатов. Однако он предупреждал, что переезд в Киев мог бы негативно сказаться на Харькове, который остается одним из наиболее подвергающихся обстрелам городов страны.

В то же время политолог Тарас Загородний не исключал, что Терехов может продолжить карьеру уже в центральных органах власти. При этом эксперт подчеркивал: состоится ли такой переход, в первую очередь будет зависеть от позиции самого харьковского мэра.