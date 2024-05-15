Терехов ответил, будет ли эвакуация людей из Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что потребности в эвакуации жителей из города нет, несмотря на обострение ситуации в приграничных районах области. В город приезжают люди из населенных пунктов области, где продолжаются активные боевые действия.
Об этом Игорь Терехов заявил в эфире национального телемарафона в среду, 15 мая.
Будет ли эвакуация в Харькове
"Речь об эвакуации из Харькова не идет. Мы, наоборот, принимаем эвакуированных. В Харьков приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия. Мы уже приняли более 6 тысяч человек. Размещаем их в общежитиях, предоставляем все необходимое, чтобы они чувствовали себя более-менее защищенными. Сейчас потребностей в вещах нет, всего хватает", — рассказал мэр.
Также Игорь Терехов сообщил, что накануне враг нанес семь ударов по густонаселенным районам Харькова, чтобы запугать жителей и заставить уехать из города.
Мэр поблагодарил харьковчан за то, что не поддаются панике и продолжают помогать ВСУ.
"И город очень много помогает нашим военным частям, и харьковчане откликнулись на мой призыв и перечисляют средства на нужды защитников. Наша главная цель – защитить Харьков и Украину, дать достойный отпор агрессору, пришедшему на нашу землю", — подчеркнул Игорь Терехов.
Напомним, по данным аналитиков ISW, в последние 24 часа темп наступления россиян на севере Харьковской области значительно снизился.
Также мы рассказывали, что пострадавшие от боевых действий жители Харьковской области могут найти убежище в Одессе. Старики, многодетные семьи и лица с инвалидностью могут получить в южном городе бесплатное жилье и вещи первой необходимости.
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