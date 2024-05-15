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Росіяни змінили темп наступу на Харківському напрямку — ISW

15 травня 2024 07:45
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Бойові дії біля Харкова
Війська РФ. Фото: РБК-Україна
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

За останні 24 години темп наступу росіян на півночі Харківської області значно знизився. Лінія фронту стабілізується, а бойових дій поменшало.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у середу, 15 травня.

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Схоже, що російські війська знизили темпи свого наступу на півночі Харківської області. Вони віддають пріоритет створенню буферної сірої зони в регіоні. Про це повідомляють аналітики ISW.

Напередодні начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов також зазначив, що бойові дії мають менш інтенсивний характер, а ситуація поступово стабілізується.

Буданов також підкреслив, що стабілізувати ситуацію вдалось після того, як на харківський напрямок були перекинуті додаткові українські сили для захисту регіону.

Карта війни бія Харкова
Карта бойових дій поблизу Харкова. Фото: Інфографіка ISW

Проте росіяни продовжують активно використовувати невеликі диверсійні групи, щоб дестабілізувати ситуацію. Наразі навіть російські військові кореспонденти повідомляють, що темп наступу військ РФ у Харківській області знизився, а недосвідченість особового складу дає про себе знати.

Аналітики ISW стверджують, що в найближчі дні росіяни сконцентрують свою увагу на закріпленні в районі Вовчанська та створенні сірої буферної зони на цій ділянці фронту. 

Як військові керівники коментують ситуацію з загостренням боїв на Харківщині

Як відомо, новим міністром оборони Росії став Андрій Бєлоусов, саме він сьогодні є відповідальним за нові наступи на Харківщині. За його словами, Володимир Путін поставив перед ним кілька завдань, зокрема і наступ на Харків.

Бєлоусов вибрав нову тактику ведення війни, він вирішив не іти прямою атакою і не використовувати великі військові сили. Для проникнення у тил українських військових росіяни використовують сьогодні диверсійні групи у складі не більше ніж 5 чоловік. Згодом ці групи об'єднуються з іншими, формуючи таким чином уже більш чисельну силу.

Проте українські бійці тримають ситуацію під контролем. Речник Генерального штабу України та Групи військ України "Хортиця" підполковник Назар Волошин зазначив, що українські війська почали "зачистку" Вовчанська, завдаючи ударів по помітним російським штурмовим групам у населеному пункті.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що зростання російських втрат на цьому напрямку призводить до зниження загального темпу наступальних дій. Начальник Генштабу Збройних сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич припустив, що тільки за минулу добу російські війська втратили на цьому напрямку до 1 740 військових, що є дуже високим рівнем втрат.

Нагадаємо, раніше голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов розповів про бої у Вовчанську на півночі області. 

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов проаналізував ситуацію у Харківські області та розповів про ймовірні успіхи противника 13 травня. 

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армія
війна в Україні
Росія
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