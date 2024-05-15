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Терехов відповів, чи буде евакуація людей з Харкова

15 травня 2024 18:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Терехов відповів, чи буде евакуація людей з Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: скриншот
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що потреби в евакуації мешканців з міста немає, попри загострення ситуації у прикордонних районах області.  Натомість до міста приїжджають люди з населених пунктів області, де тривають активні бойові дії.

Про це Ігор Терехов заявив в ефірі національного телемарафону в середу, 15 травня.

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"Про евакуацію з Харкова не йдеться. Ми, навпаки, приймаємо евакуйованих. До Харкова приїжджають люди з районів, де зараз тривають активні бойові дії. Ми вже прийняли понад 6 тисяч осіб. Розміщуємо їх у гуртожитках, надаємо все необхідне, щоб вони почувалися більш-менш захищеними. Зараз потреби в речах немає, усього вистачає", — розповів мер.

Також Ігор Терехов повідомив, що напередодні ворог завдав сім ударів по густонаселених районах Харкова, щоб залякати мешканців та змусити виїхати з міста.

Мер подякував харків’янам за те, що не піддаються паніці та продовжують допомагати ЗСУ.

"І місто дуже багато допомагає нашим військовим частинам, і харків’яни відгукнулися на мій заклик та перераховують кошти на потреби захисників. Наша головна мета — захистити Харків та Україну, дати гідну відсіч агресору, який прийшов на нашу землю", — наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, за останні 24 години темп наступу росіян на півночі Харківської області значно знизився. 

Також ми розповідали, що мешканці Харківської області, які постраждали від бойових дій, можуть знайти прихисток в Одесі. Літні люди, багатодітні родини та особи з інвалідністю можуть отримати у південному місті безплатне житло та речі першої потреби. 

Харків
евакуація
Харківська область
Ігор Терехов
війна в Україні

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