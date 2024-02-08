Терехов ответил, готов ли Харьков к повторному наступлению россиян

Мэр Харькова Игорь Терехов на фоне поврежденного россиянами дома. Фото: t.me/ihor_terekhov

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город готов к обороне в случае повторного наступления россиян. По его словам, власти готовы к любым сценариям.

Игорь Терехов рассказал об этом в интервью итальянской ежедневной газете "Коррьере делла Сера", говорят в Харьковском городском совете.

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Готов ли Харьков к повторному наступлению россиян

По словам Терехова, сейчас Харьков лучше подготовлен к возможным атакам. Город готов дать достойный отпор русскому агрессору, если он снова попытается захватить наши территории.

"Я не могу знать, чего желает президент Российской Федерации. Этого никто не может знать и понимать. Но это и неважно. Важно, что мы будем защищать свою страну и не дадим возможности продвигаться российским войскам. Сегодня Харьков более подготовлен. Два года назад мы и не думали, что будет полномасштабная война, а сейчас мы в этой войне уже два года", — говорится в сообщении городского головы Харькова.

Харьков под вражеским огнем — чем оккупанты обстреливают город

Российские захватчики утром 7 февраля обстреляли Харьков ракетами, обломки которых свидетельствуют об использовании оккупантами ракет северокорейского производства. По предварительным выводам специалистов, это ракеты HVASON 11GA (KN-23),

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Россия начала получать военную помощь от Северной Кореи еще в прошлом году.

Кроме того, недавно на Forbes появилась статья о планах РФ захватить Купянск Харьковской области до марта 2024 года. Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что Вооруженные силы Украины постоянно отражают атаки врага и готовы ко всем возможным сценариям. При этом растет обороноспособность области.

Напомним, утром 7 февраля под огнем оккупантов оказались шесть регионов Украины. Речь идет о Киеве, Киевской области, Николаеве, Харьковской области, Днепропетровской и Львовской областях. В результате атаки погибли пять человек, еще почти полсотни получили ранения.