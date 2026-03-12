Терехов оценил участников нового сезона "Школы молодого дипломата"

Терехов на встрече "Школы молодого дипломата". Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал встречу с участниками нового сезона "Школы молодого дипломата". По его словам, проект еще до войны показал свою важность, а его выпускники получают навыки, которые пригодятся и в профессии, и в жизни.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Важность проекта для молодежи

Мэр Харькова Игорь Терехов высказался о молодежи города после встречи с участниками пятого сезона "Школы молодого дипломата".

Терехов на встрече с молодежью. Фото: Игорь Терехов

По словам городского головы, он искренне радуется и гордится тем, какая умная молодежь в Харькове. Терехов отметил, что очередным подтверждением этого стала именно сегодняшняя встреча с участниками проекта.

Он напомнил, что "Школу молодого дипломата" в Харькове начали еще до начала полномасштабной войны. По мнению Терехова, время показало, что это решение было правильным.

Мэр отметил, что навыки, которые участники получают во время обучения, уже помогали выпускникам в работе и повседневной жизни и еще не раз пригодятся им в будущем.

Молодежь на встрече с Тереховым. Фото: Игорь Терехов

Также Терехов заявил, что верит в харьковских юношей и девушек, в их успех, а значит — и в успех всего города и страны. По его словам, именно за этим поколением — будущее Харькова и Украины.

Ранее мы писали, что Терехов призвал государство обеспечить отдельный пакет поддержки рождаемости для жителей прифронтовых регионов.

Также мы сообщали, что полномасштабная война резко ухудшила демографическую ситуацию в Украине, поскольку страну покинули миллионы людей, среди которых преобладают молодые женщины с детьми.