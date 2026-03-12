Терехов сказав, за ким майбутнє Харкова та України

Терехов на зустрічі "Школи молодого дипломата". Фото: Ігор Терехов

Після зустрічі з учасниками п’ятого сезону "Школи молодого дипломата" мер Харкова Ігор Терехов заявив, що пишається молоддю міста. Він наголосив, що саме це покоління формуватиме майбутнє Харкова та всієї України.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Важливість проєкту для молоді

Мер Харкова Ігор Терехов висловився про молодь міста після зустрічі з учасниками п’ятого сезону "Школи молодого дипломата".

Терехов на зустрічі з молоддю. Фото: Ігор Терехов

За словами міського голови, він щиро радіє та пишається тим, яка розумна молодь у Харкові. Терехов зазначив, що черговим підтвердженням цього стала саме сьогоднішня зустріч з учасниками проєкту.

Він нагадав, що "Школу молодого дипломата" у Харкові започаткували ще до початку повномасштабної війни. На думку Терехова, час показав, що це рішення було правильним.

Мер наголосив, що навички, які учасники здобувають під час навчання, вже допомагали випускникам у роботі та повсякденному житті і ще не раз стануть їм у пригоді в майбутньому.

Молодь на зустрічі з Тереховим. Фото: Ігор Терехов

Також Терехов заявив, що вірить у харківських юнаків і дівчат, у їхній успіх, а отже — і в успіх усього міста та країни. За його словами, саме за цим поколінням — майбутнє Харкова та України.

Раніше ми писали, що Терехов закликав державу забезпечити окремий пакет підтримки народжуваності для жителів прифронтових регіонів.

Також ми повідомляли, що повномасштабна війна різко погіршила демографічну ситуацію в Україні, оскільки країну залишили мільйони людей, серед яких переважають молоді жінки з дітьми.