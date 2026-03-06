Видео
Дата публикации 6 марта 2026 16:12
Терехов заявил, что нужен пакет поддержки рождаемости для прифронтовых громад
Глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

Громады вблизи линии фронта находятся в зоне особого демографического риска. Государство должно обеспечить отдельный пакет поддержки рождаемости для жителей таких регионов.

Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ), Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Терехов подчеркнул важность поддержки рождаемости

Как отметил Терехов, в прошлом году в Украине родилось 168,7 тысяч детей, тогда как умерло 485,2 тысяч человек. На одного новорожденного приходится примерно три умерших. Уровень рождаемости составляет около одного ребенка на женщину при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения.

Участники АПМГ. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

Как отметил глава АПМГ, в прифронтовых громадах ситуация еще сложнее. Это связано с эвакуацией людей, мобилизацией мужчин, разрушениями домов и постоянной нестабильностью в сфере безопасности.

"Рождение ребенка сегодня напрямую зависит от ощущения безопасности, стабильного дохода, доступного жилья, качественной медицины, открытых школ и детсадов. В прифронтовых регионах эти условия нестабильны. Поэтому государство должно ввести отдельный демографический пакет именно для таких территорий", — отметил Игорь Терехов.

Встреча участников АПМГ. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

Учитывая это, АПМГ предлагает ввести прифронтовую надбавку к выплатам при рождении ребенка, автоматически продолжать помощь матерям в громадах с высоким риском безопасности. Также предлагают расширить трудовые гарантии для матерей, в частности право на гибкий график работы и запрет увольнения без альтернативы, а также интегрировать психологическую поддержку беременных и матерей в систему первичной медицины.

Игорь Терехов также отметил необходимость реформирования системы поддержки ВПЛ. Он предложил создать "единый маршрут" для таких людей.

Кроме того, городской голова Харькова предложил инициировать на государственном уровне День ВПЛ. Он отметил, что эта дата будет иметь конкретную цель.

Харьков рождаемость Игорь Терехов фронт
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
