Терехов призвал учесть потребности прифронтовых городов в бюджете

Дата публикации 25 октября 2025 13:24
обновлено: 13:24
Прифронтовые города должны получить поддержку в бюджете-2026 - Терехов
Игорь Терехов. Фото: Telegram-канал Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины (АПМГ).

Городской голова Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что прифронтовые города требуют особого внимания при формировании госбюджета-2026 - от обеспечения зарплат педагогам до создания безопасных условий обучения. По его словам, сохранение финансовой стабильности громад и развитие критической инфраструктуры является вопросом национальной устойчивости.

Об этом Терехов сообщил во время форума "Украинский Юг: Устойчивость. Восстановление. Будущее".

Поддержка прифронтовых городов в госбюджете-2026

Городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов Игорь Терехов подчеркнул, что главной задачей форума является донесение до правительства реальных проблем регионов, которые живут под обстрелами. Он отметил, что громады ожидают системных решений, а не точечных реакций, ведь именно от бюджета зависит качество жизни сотен тысяч людей. Терехов отметил, что речь идет не только о финансах, но и о гарантиях безопасности, образования и медицины.

"Есть конструктивный диалог между общинами, правительством и президентом. Для нас критически важно, чтобы в бюджете сохранили 64% НДФЛ, предусмотрели компенсации за отмену местных налогов, а также повышение зарплат для учителей и медиков", — отметил Терехов.

Он подчеркнул, что прифронтовые громады работают в чрезвычайно сложных условиях, однако продолжают развивать социальную инфраструктуру. По словам Терехова, первоочередными остаются строительство подземных школ, детских садов и укрытий, поддержка аграриев и обеспечение стабильной работы ЦПАУ. Он также напомнил о необходимости упрощения процедур для регистрации сельхозтехники, что является важным условием продовольственной безопасности.

"Это базовые, но чрезвычайно важные вещи. И все возможно только при конструктивном диалоге между общинами, правительством и президентом", — подчеркнул Терехов.

Напомним, что ночью 25 октября в Харькове прогремел мощный взрыв, которую было слышно даже за пределами города.

Ранее мы также информировали, что 24 октября российские войска нанесли авиаудар по Индустриальному району Харькова, повредив гражданское предприятие, технику и ранив мирных жителей.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
