КАБы снова бьют по Харькову - что известно о последствиях атаки

РФ атаковала Харьков авиабомбами — что известно о последствиях
Днем 24 октября российские войска атаковали Индустриальный район Харькова управляемыми авиабомбами. В результате удара повреждено гражданское предприятие, разрушена техника и есть раненые среди мирного населения.
Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.
Россияне сбросили на Харьков четыре авиабомбы — есть пострадавшие
По словам Игоря Терехова, вражеский удар пришелся по гражданскому предприятию и автобазе. Повреждены более 20 автомобилей, а под завалами могут оставаться люди. По предварительным данным, пострадали три человека, один человек госпитализирован, продолжается тушение пожара.
"В результате попадания пострадало гражданское предприятие, также есть двое раненых. Под завалами, вероятно, есть люди", — сообщил Терехов.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что сейчас известно о шести пострадавших, среди которых — 69-летняя женщина, которая испытала острую реакцию на стресс. По уточненной информации, которую приводит Терехов, Харьков был атакован пятью КАБами, а взрывная волна выбила окна у двух многоэтажек.
Напомним, что в ночь на 23 октября российские войска нанесли повторный удар по спасателям на Купянщине, в результате чего погиб 50-летний командир отделения ГСЧС Юрий Чистиков.
Ранее мы также информировали, что 22 октября оккупанты обстреляли детский сад и жилые дома в Харькове, вызвав гибель одного человека и ранения еще девяти.
