Видео

РФ атаковала Харьков авиабомбами — что известно о последствиях

Дата публикации 24 октября 2025 12:36
обновлено: 12:36
КАБы снова бьют по Харькову - что известно о последствиях атаки
Ликвидация последствий обстрелов. Фото иллюстративное: Олег Синегубов/Telegram

Днем 24 октября российские войска атаковали Индустриальный район Харькова управляемыми авиабомбами. В результате удара повреждено гражданское предприятие, разрушена техника и есть раненые среди мирного населения.

Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Россияне сбросили на Харьков четыре авиабомбы — есть пострадавшие

По словам Игоря Терехова, вражеский удар пришелся по гражданскому предприятию и автобазе. Повреждены более 20 автомобилей, а под завалами могут оставаться люди. По предварительным данным, пострадали три человека, один человек госпитализирован, продолжается тушение пожара.

Росія атакувала Харків авіабомбами — що відомо про наслідки атаки - фото 1
Сообщение Терехова в Telegram. Фото: скриншот

"В результате попадания пострадало гражданское предприятие, также есть двое раненых. Под завалами, вероятно, есть люди", — сообщил Терехов.

Росія атакувала Харків авіабомбами — що відомо про наслідки атаки - фото 2
Сообщение Синегубов в Telegram. Фото: скриншот

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что сейчас известно о шести пострадавших, среди которых — 69-летняя женщина, которая испытала острую реакцию на стресс. По уточненной информации, которую приводит Терехов, Харьков был атакован пятью КАБами, а взрывная волна выбила окна у двух многоэтажек.

Напомним, что в ночь на 23 октября российские войска нанесли повторный удар по спасателям на Купянщине, в результате чего погиб 50-летний командир отделения ГСЧС Юрий Чистиков.

Ранее мы также информировали, что 22 октября оккупанты обстреляли детский сад и жилые дома в Харькове, вызвав гибель одного человека и ранения еще девяти.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
