Україна
Терехов закликав врахувати потреби прифронтових міст у бюджеті

Терехов закликав врахувати потреби прифронтових міст у бюджеті

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 13:24
Оновлено: 13:24
Прифронтові міста мають отримати підтримку у бюджеті-2026 — Терехов
Ігор Терехов. Фото: Telegram-канал Асоціації прифронтових міст та громад України (АПМГ).

Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що прифронтові міста потребують особливої уваги під час формування держбюджету-2026 — від забезпечення зарплат освітянам до створення безпечних умов навчання. За його словами, збереження фінансової стабільності громад і розвиток критичної інфраструктури є питанням національної стійкості.

Про це Терехов повідомив під час форуму "Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє".

Читайте також:

Підтримка прифронтових міст у держбюджеті-2026

Міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст Ігор Терехов підкреслив, що головним завданням форуму є донесення до уряду реальних проблем регіонів, які живуть під обстрілами. Він наголосив, що громади очікують системних рішень, а не точкових реакцій, адже саме від бюджету залежить якість життя сотень тисяч людей. Терехов зазначив, що мова йде не лише про фінанси, а й про гарантії безпеки, освіти та медицини.

"Маємо конструктивний діалог між громадами, урядом і президентом. Для нас критично важливо, щоб у бюджеті зберегли 64% ПДФО, передбачили компенсації за скасування місцевих податків, а також підвищення зарплат для вчителів і медиків", — зазначив Терехов.

Він підкреслив, що прифронтові громади працюють у надзвичайно складних умовах, проте продовжують розвивати соціальну інфраструктуру. За словами Терехова, першочерговими залишаються будівництво підземних шкіл, дитячих садків та укриттів, підтримка аграріїв і забезпечення стабільної роботи ЦНАПів. Він також нагадав про потребу у спрощенні процедур для реєстрації сільгосптехніки, що є важливою умовою продовольчої безпеки.

"Це базові, але надзвичайно важливі речі. І все можливо лише за конструктивного діалогу між громадами, урядом і президентом", — наголосив Терехов.

Нагадаємо, що вночі 25 жовтня у Харкові пролунав потужний вибух, яку було чутно навіть за межами міста.

Раніше ми також інформували, що 24 жовтня російські війська завдали авіаудару по Індустріальному району Харкова, пошкодивши цивільне підприємство, техніку та поранивши мирних мешканців.

держбюджет Харків Ігор Терехов бюджет фронт
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
