Прифронтові міста мають отримати підтримку у бюджеті-2026 — Терехов

Ігор Терехов. Фото: Telegram-канал Асоціації прифронтових міст та громад України (АПМГ).

Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що прифронтові міста потребують особливої уваги під час формування держбюджету-2026 — від забезпечення зарплат освітянам до створення безпечних умов навчання. За його словами, збереження фінансової стабільності громад і розвиток критичної інфраструктури є питанням національної стійкості.

Про це Терехов повідомив під час форуму "Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє".

Підтримка прифронтових міст у держбюджеті-2026

Міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст Ігор Терехов підкреслив, що головним завданням форуму є донесення до уряду реальних проблем регіонів, які живуть під обстрілами. Він наголосив, що громади очікують системних рішень, а не точкових реакцій, адже саме від бюджету залежить якість життя сотень тисяч людей. Терехов зазначив, що мова йде не лише про фінанси, а й про гарантії безпеки, освіти та медицини.

"Маємо конструктивний діалог між громадами, урядом і президентом. Для нас критично важливо, щоб у бюджеті зберегли 64% ПДФО, передбачили компенсації за скасування місцевих податків, а також підвищення зарплат для вчителів і медиків", — зазначив Терехов.

Він підкреслив, що прифронтові громади працюють у надзвичайно складних умовах, проте продовжують розвивати соціальну інфраструктуру. За словами Терехова, першочерговими залишаються будівництво підземних шкіл, дитячих садків та укриттів, підтримка аграріїв і забезпечення стабільної роботи ЦНАПів. Він також нагадав про потребу у спрощенні процедур для реєстрації сільгосптехніки, що є важливою умовою продовольчої безпеки.

"Це базові, але надзвичайно важливі речі. І все можливо лише за конструктивного діалогу між громадами, урядом і президентом", — наголосив Терехов.

