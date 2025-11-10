Восстановление прифронтовых территорий — Терехов встретился с генсеком Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Мэр Харькова Игорь Терехов и генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад/Telegram

В Страсбурге городской голова Харькова Игорь Терехов встретился с генсеком Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори. Стороны обсудили восстановление прифронтовых территорий.

Об этом информирует Ассоциация прифронтовых городов и громад в Telegram в понедельник, 10 ноября.

Встреча Терехова с генсеком Конгресса местных властей Совета Европы

Встреча Харьковского городского головы Игоря Терехова с Генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори состоялась в пятницу, 7 ноября, в Страсбурге.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере восстановления прифронтовых территорий, поддержки местного самоуправления и роли городов в работе с Реестром убытков (RD4U), созданного под эгидой Совета Европы для фиксации ущерба, причиненного российской агрессией.

Игорь Терехов отметил, что для Украины и Харькова сотрудничество с Конгрессом имеет стратегическое значение. В разговоре он представил деятельность Ассоциации прифронтовых городов и громад, которая объединила регионы, наиболее пострадавшие от агрессии России.

В частности, Игорь Терехов подчеркнул, что цель создания Ассоциации — консолидация усилий для отстаивания интересов прифронтовых громад, координация помощи населению и совместное участие в проектах восстановления.

По словам Терехова, Харьков уже имеет огромный опыт восстановления жилой и критической инфраструктуры и готов стать платформой для создания регионального офиса Реестра убытков.

"Харьков — один из городов, наиболее пострадавших от войны: более 12 тысяч поврежденных зданий, из них девять тысяч — жилых. У нас 160 тысяч жителей, которые потеряли дома. Поэтому вопрос создания Реестра убытков и участия прифронтовых громад в этом процессе для нас чрезвычайно важен.

Мы объединились в Ассоциацию прифронтовых городов и громад, чтобы иметь силу действовать вместе — Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Харьковская области и др. Мы вместе ищем решения, чтобы защитить интересы наших людей, громад и страны", — подчеркнул мэр Харькова.

В свою очередь, Матье Мори поблагодарил Игоря Терехова за представленную инициативу и отметил прогресс Украины в сфере децентрализации и развития местной демократии даже в условиях войны. Он подчеркнул, что Конгресс видит в прифронтовых городах основных партнеров в вопросах восстановления, работы с Реестром убытков и подготовки муниципалитетов к послевоенной реконструкции.

"Мы видим большой прогресс в сотрудничестве между украинскими ассоциациями местного самоуправления и правительством в вопросах децентрализации. Мы также работаем над многоуровневым управлением и хотим, чтобы украинские общины имели активную роль в этих процессах. Сейчас мы привлекаем местные общины к заполнению Реестра убытков, потому что именно они ближе к людям и понимают масштабы разрушений.

Ваша Ассоциация может стать важным партнером для нас в фиксации убытков и оказании помощи пострадавшим. Украина демонстрирует пример демократической стойкости — и мы будем рядом, чтобы помочь", — сказал Матье Мори.

Напомним, что недавно мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, как должно происходить восстановление прифронтовых городов.

Также Терехов назвал процент харьковчан, которые хотят вернуться домой.