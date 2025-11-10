Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов встретился с представителем Совета Европы — что обсудили

Терехов встретился с представителем Совета Европы — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 15:18
обновлено: 15:31
Восстановление прифронтовых территорий — Терехов встретился с генсеком Конгресса местных и региональных властей Совета Европы
Мэр Харькова Игорь Терехов и генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад/Telegram

В Страсбурге городской голова Харькова Игорь Терехов встретился с генсеком Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори. Стороны обсудили восстановление прифронтовых территорий.

Об этом информирует Ассоциация прифронтовых городов и громад в Telegram в понедельник, 10 ноября.

Реклама
Читайте также:
Терехов Харків
Игорь Терехов и Матье Мори. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и общин/Telegram

Встреча Терехова с генсеком Конгресса местных властей Совета Европы

Встреча Харьковского городского головы Игоря Терехова с Генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори состоялась в пятницу, 7 ноября, в Страсбурге.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере восстановления прифронтовых территорий, поддержки местного самоуправления и роли городов в работе с Реестром убытков (RD4U), созданного под эгидой Совета Европы для фиксации ущерба, причиненного российской агрессией.

Игорь Терехов отметил, что для Украины и Харькова сотрудничество с Конгрессом имеет стратегическое значение. В разговоре он представил деятельность Ассоциации прифронтовых городов и громад, которая объединила регионы, наиболее пострадавшие от агрессии России.

В частности, Игорь Терехов подчеркнул, что цель создания Ассоциации — консолидация усилий для отстаивания интересов прифронтовых громад, координация помощи населению и совместное участие в проектах восстановления.

По словам Терехова, Харьков уже имеет огромный опыт восстановления жилой и критической инфраструктуры и готов стать платформой для создания регионального офиса Реестра убытков.

Терехов
Игорь Терехов и Матье Мори. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад/Telegram

"Харьков — один из городов, наиболее пострадавших от войны: более 12 тысяч поврежденных зданий, из них девять тысяч — жилых. У нас 160 тысяч жителей, которые потеряли дома. Поэтому вопрос создания Реестра убытков и участия прифронтовых громад в этом процессе для нас чрезвычайно важен.

Мы объединились в Ассоциацию прифронтовых городов и громад, чтобы иметь силу действовать вместе — Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Харьковская области и др. Мы вместе ищем решения, чтобы защитить интересы наших людей, громад и страны", — подчеркнул мэр Харькова.

В свою очередь, Матье Мори поблагодарил Игоря Терехова за представленную инициативу и отметил прогресс Украины в сфере децентрализации и развития местной демократии даже в условиях войны. Он подчеркнул, что Конгресс видит в прифронтовых городах основных партнеров в вопросах восстановления, работы с Реестром убытков и подготовки муниципалитетов к послевоенной реконструкции.

"Мы видим большой прогресс в сотрудничестве между украинскими ассоциациями местного самоуправления и правительством в вопросах децентрализации. Мы также работаем над многоуровневым управлением и хотим, чтобы украинские общины имели активную роль в этих процессах. Сейчас мы привлекаем местные общины к заполнению Реестра убытков, потому что именно они ближе к людям и понимают масштабы разрушений.

Ваша Ассоциация может стать важным партнером для нас в фиксации убытков и оказании помощи пострадавшим. Украина демонстрирует пример демократической стойкости — и мы будем рядом, чтобы помочь", — сказал Матье Мори.

Напомним, что недавно мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, как должно происходить восстановление прифронтовых городов.

Также Терехов назвал процент харьковчан, которые хотят вернуться домой.

Харьков Игорь Терехов Рада Европы восстановление война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации