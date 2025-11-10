Відновлення прифронтових територій — Терехов зустрівся з генсеком Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи

Мер Харкова Ігор Терехов та генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Матьє Морі. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад/Telegram

У Страсбурзі міський голова Харкова Ігор Терехов зустрівся з генсеком Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Матьє Морі. Сторони обговорили відновлення прифронтових територій.

Про це інформує Асоціація прифронтових міст та громад у Telegram у понеділок, 10 листопада.

Реклама

Читайте також:

Ігор Терехов та Матьє Морі. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад/Telegram

Зустріч Терехова з генсеком Конгресу місцевих влад Ради Європи

Зустріч Харківського міського голови Ігоря Терехова з Генеральним секретарем Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Матьє Морі відбулась у п'ятницю, 7 листопада, у Страсбурзі.

Сторони обговорили питання співпраці у сфері відновлення прифронтових територій, підтримки місцевого самоврядування та ролі міст у роботі з Реєстром збитків (RD4U), створеного під егідою Ради Європи для фіксації шкоди, завданої російською агресією.

Ігор Терехов зазначив, що для України й Харкова співпраця з Конгресом має стратегічне значення. У розмові він представив діяльність Асоціації прифронтових міст та громад, яка об’єднала регіони, що найбільше постраждали від агресії Росії.

Зокрема, Ігор Терехов підкреслив, що мета створення Асоціації — консолідація зусиль для відстоювання інтересів прифронтових громад, координація допомоги населенню і спільна участь у проєктах відновлення.

За словами Терехова, Харків уже має величезний досвід відновлення житлової та критичної інфраструктури й готовий стати платформою для створення регіонального офісу Реєстру збитків.

Ігор Терехов та Матьє Морі. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад/Telegram

"Харків — одне з міст, що найбільше постраждали від війни: понад 12 тисяч пошкоджених будівель, з них дев’ять тисяч — житлових. Ми маємо 160 тисяч мешканців, які втратили домівки. Тому питання створення Реєстру збитків і участі прифронтових громад у цьому процесі для нас надзвичайно важливе.

Ми об’єдналися в Асоціацію прифронтових міст та громад, щоб мати силу діяти разом — Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Харківська області та ін. Ми разом шукаємо рішення, щоб захистити інтереси наших людей, громад і країни", — підкреслив мер Харкова.

Своєю чергою, Матьє Морі подякував Ігорю Терехову за представлену ініціативу й відзначив прогрес України у сфері децентралізації та розвитку місцевої демократії навіть в умовах війни. Він підкреслив, що Конгрес вбачає у прифронтових містах основних партнерів у питаннях відновлення, роботи з Реєстром збитків та підготовки муніципалітетів до післявоєнної реконструкції.

"Ми бачимо великий прогрес у співпраці між українськими асоціаціями місцевого самоврядування та урядом у питаннях децентралізації. Ми також працюємо над багаторівневим управлінням і хочемо, щоб українські громади мали активну роль у цих процесах. Зараз ми залучаємо місцеві громади до заповнення Реєстру збитків, бо саме вони ближчі до людей і розуміють масштаби руйнувань.

Ваша Асоціація може стати важливим партнером для нас у фіксації збитків і наданні допомоги постраждалим. Україна демонструє приклад демократичної стійкості — і ми будемо поруч, щоб допомогти", — сказав Матьє Морі.

Нагадаємо, що нещодавно мер Харкова Ігор Терехов пояснив, як має відбуватися відбудова прифронтових міст.

Також Терехов назвав відсоток харків’ян, які хочуть повернутися додому.