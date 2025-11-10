Відео
Дата публікації: 10 листопада 2025 15:18
Оновлено: 15:18
Відновлення прифронтових територій — Терехов зустрівся з генсеком Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи
Мер Харкова Ігор Терехов та генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Матьє Морі. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад/Telegram

У Страсбурзі міський голова Харкова Ігор Терехов зустрівся з генсеком Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Матьє Морі. Сторони обговорили відновлення прифронтових територій.

Про це інформує Асоціація прифронтових міст та громад у Telegram у понеділок, 10 листопада.

Читайте також:
Терехов Харків
Ігор Терехов та Матьє Морі. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад/Telegram

Зустріч Терехова з генсеком Конгресу місцевих влад Ради Європи

Зустріч Харківського міського голови Ігоря Терехова з Генеральним секретарем Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Матьє Морі відбулась у п'ятницю, 7 листопада, у Страсбурзі.

Сторони обговорили питання співпраці у сфері відновлення прифронтових територій, підтримки місцевого самоврядування та ролі міст у роботі з Реєстром збитків (RD4U), створеного під егідою Ради Європи для фіксації шкоди, завданої російською агресією.

Ігор Терехов зазначив, що для України й Харкова співпраця з Конгресом має стратегічне значення. У розмові він представив діяльність Асоціації прифронтових міст та громад, яка об’єднала регіони, що найбільше постраждали від агресії Росії.

Зокрема, Ігор Терехов підкреслив, що мета створення Асоціації — консолідація зусиль для відстоювання інтересів прифронтових громад, координація допомоги населенню і спільна участь у проєктах відновлення.

За словами Терехова, Харків уже має величезний досвід відновлення житлової та критичної інфраструктури й готовий стати платформою для створення регіонального офісу Реєстру збитків.

Терехов
Ігор Терехов та Матьє Морі. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад/Telegram

"Харків — одне з міст, що найбільше постраждали від війни: понад 12 тисяч пошкоджених будівель, з них дев’ять тисяч — житлових. Ми маємо 160 тисяч мешканців, які втратили домівки. Тому питання створення Реєстру збитків і участі прифронтових громад у цьому процесі для нас надзвичайно важливе.

Ми об’єдналися в Асоціацію прифронтових міст та громад, щоб мати силу діяти разом — Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Харківська області та ін. Ми разом шукаємо рішення, щоб захистити інтереси наших людей, громад і країни", — підкреслив мер Харкова.

Своєю чергою, Матьє Морі подякував Ігорю Терехову за представлену ініціативу й відзначив прогрес України у сфері децентралізації та розвитку місцевої демократії навіть в умовах війни. Він підкреслив, що Конгрес вбачає у прифронтових містах основних партнерів у питаннях відновлення, роботи з Реєстром збитків та підготовки муніципалітетів до післявоєнної реконструкції.

"Ми бачимо великий прогрес у співпраці між українськими асоціаціями місцевого самоврядування та урядом у питаннях децентралізації. Ми також працюємо над багаторівневим управлінням і хочемо, щоб українські громади мали активну роль у цих процесах. Зараз ми залучаємо місцеві громади до заповнення Реєстру збитків, бо саме вони ближчі до людей і розуміють масштаби руйнувань.

Ваша Асоціація може стати важливим партнером для нас у фіксації збитків і наданні допомоги постраждалим. Україна демонструє приклад демократичної стійкості — і ми будемо поруч, щоб допомогти", — сказав Матьє Морі.

Нагадаємо, що нещодавно мер Харкова Ігор Терехов пояснив, як має відбуватися відбудова прифронтових міст.

Також Терехов назвав відсоток харків’ян, які хочуть повернутися додому.

Харків Ігор Терехов Рада Європи відновлення війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
