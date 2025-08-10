Погода в Харькове и области 11 августа - прогноз на завтра - погода в Харькове и области

Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Харьковской области 11 августа ожидается переменчивая погода с дождями и местами грозами. Метеорологи предупреждают о возможных порывах ветра.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама

Читайте также:

Погода на Харьковщине 11 августа

В понедельник, 11 августа, на Харьковщине ожидается переменная облачность с прояснениями.

По всей области прогнозируют небольшой кратковременный дождь, а днем местами возможны грозы. В ночное время ветер будет южным, со скоростью 3-8 м/с, а днем сменится на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13°С до +18°С, а днем повысится до +22...+27°С.

В Харькове также ожидается кратковременный дождь. Ночью столбики термометров упадут до +15-17 °С, а днем температура будет достигать от +23 до +25 °С.

Прогноз погоды на Харьковщине на 11 августа. Фото: скриншот Telegram

Напомним, синоптики прогнозируют дожди и похолодание на территории Украины.

А также стало известно, что Украину накроет холодный фронт.