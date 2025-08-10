Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Неделя начнется с дождей — прогноз погоды в Харькове на завтра

Неделя начнется с дождей — прогноз погоды в Харькове на завтра

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 19:17
Погода в Харькове и области 11 августа - прогноз на завтра - погода в Харькове и области
Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Харьковской области 11 августа ожидается переменчивая погода с дождями и местами грозами. Метеорологи предупреждают о возможных порывах ветра.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Погода на Харьковщине 11 августа

В понедельник, 11 августа, на Харьковщине ожидается переменная облачность с прояснениями.

По всей области прогнозируют небольшой кратковременный дождь, а днем местами возможны грозы. В ночное время ветер будет южным, со скоростью 3-8 м/с, а днем сменится на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13°С до +18°С, а днем повысится до +22...+27°С.

В Харькове также ожидается кратковременный дождь. Ночью столбики термометров упадут до +15-17 °С, а днем температура будет достигать от +23 до +25 °С.

Прогноз погоди на Харківщині 11 серпня
Прогноз погоды на Харьковщине на 11 августа. Фото: скриншот Telegram

Напомним, синоптики прогнозируют дожди и похолодание на территории Украины.

А также стало известно, что Украину накроет холодный фронт.

погода Харьков Харьковская область синоптик прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации