Відео

Головна Харків Тиждень почнеться з дощів — прогноз погоди у Харкові на завтра

Тиждень почнеться з дощів — прогноз погоди у Харкові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 19:17
Погода в Харкові та області 11 серпня — прогноз на завтра
Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У Харківській області 11 серпня очікується мінлива погода з дощами та місцями грозами. Метеорологи попереджають про можливі пориви вітру.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода на Харківщині 11 серпня

У понеділок, 11 серпня, на Харківщині очікується мінлива хмарність із проясненнями.

По всій області прогнозують невеликий короткочасний дощ, а вдень місцями можливі грози. У нічний час вітер буде південним, зі швидкістю 3-8 м/с, а вдень зміниться на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Подекуди можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +13°С до +18°С, а вдень підвищиться до +22…+27 °С.

У Харкові також очікується короткочасний дощ. Вночі стовпчики термометрів впадуть до +15-17 °С, а вдень температура сягатиме від +23 до +25 °С.

Прогноз погоди на Харківщині 11 серпня
Прогноз погоди на Харківщині на 11 серпня. Фото: скриншот Telegram

Нагадаємо, синоптики прогнозують дощі та похолодання на території України.

А також стало відомо, що Україну накриє холодний фронт.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
