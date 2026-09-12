В Харькове 13 сентября изменят маршруты трамваев и троллейбусов

Трамваи завтра не выйдут на маршруты: работа транспорта в Харькове
В Харькове в воскресенье временно изменят график движения нескольких маршрутов электротранспорта из-за работ на электросетях. Часть трамваев не будет курсировать, а троллейбусы изменят схемы движения. Вместо трамваев по городу запустят временный автобус.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.
Как будут курсировать троллейбусы
Ограничения будут действовать 13 сентября с 09:00 до 18:00 из-за работ АО "Харьковоблэнерго". В это время троллейбусы без достаточного запаса автономного хода не смогут курсировать по проспекту Науки.
Маршрут №2 будет следовать от разворотного круга «Пр. Жуковского» до площади Конституции.
На маршруте №18 часть троллейбусов продолжит курсировать по обычной схеме благодаря автономному ходу, однако интервалы между ними увеличатся. Остальные машины будут курсировать от разворотного круга «Больница скорой и неотложной помощи» до разворотного круга «Ул. Клочковская» по маршруту троллейбуса № 12.
Какие трамваи не будут курсировать
Движение трамваев временно приостановят на Клочковском спуске, улицах Тринклера, Николая Хвылевого и Мироносицкой.
Трамвай №1 не будет курсировать с 09:00, а маршрут №12 будет закрыт в течение всего дня.
На время ограничений пассажиров будет перевозить временный автобус №12. Он будет курсировать по следующему маршруту:
- ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) — ул. Большая Панасовская — пер. Лосовский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — спуск Клочковский — пр. Независимости — ул. Тринклера — ул. Николая Хвылевого — ул. Мироносицкая — ул. Веснина — ул. Сумская — Центральный парк.
После завершения работ электротранспорт должен вернуться к обычным схемам движения.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября для жителей Харькова стоимость большинства ключевых тарифов в городе останется стабильной, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время общественный транспорт Харькова продолжает работать бесплатно. По решению городских властей пассажирам не нужно оплачивать проезд в метрополитене, а также в городских троллейбусах, трамваях и автобусах. Эта норма действует для всех жителей и гостей города.