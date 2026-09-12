У Харкові змінять маршрути трамваїв і тролейбусів 13 вересня

Трамвай на вулицях Харкова. Фото: Новини.LIVE

У Харкові в неділю тимчасово змінять роботу кількох маршрутів електротранспорту через роботи на електромережах. Частина трамваїв не курсуватиме, а тролейбуси змінять схеми руху. Замість трамваїв містом запустять тимчасовий автобус.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Як курсуватимуть тролейбуси

Обмеження діятимуть 13 вересня з 09:00 до 18:00 через роботи АТ "Харківобленерго". У цей час тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу не зможуть курсувати проспектом Науки.

Маршрут №2 прямуватиме від розворотного кола "Пр. Жуковського" до майдану Конституції.

На маршруті №18 частина тролейбусів продовжить курсувати за звичною схемою завдяки автономному ходу, однак інтервали між ними збільшаться. Решта машин їздитиме від розворотного кола "Лікарня швидкої та невідкладної допомоги" до розворотного кола "Вул. Клочківська" за маршрутом тролейбуса №12.

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Які трамваї не курсуватимуть

Рух трамваїв тимчасово припинять на Клочківському узвозі, вулицях Трінклера, Миколи Хвильового та Мироносицькій.

Трамвай №1 не курсуватиме з 09:00, а маршрут №12 буде закритий протягом усього дня.

На час обмежень пасажирів перевозитиме тимчасовий автобус №12. Він курсуватиме за таким маршрутом:

вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) — вул. Велика Панасівська — пров. Лосівський — пров. Пискунівський — проїзд Рогатинський — вул. Клочківська — узвіз Клочківський — пр. Незалежності — вул. Трінклера — вул. Миколи Хвильового — вул. Мироносицька — вул. Весніна — вул. Сумська — Центральний парк.

Після завершення робіт електротранспорт має повернутися до звичайних схем руху.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 вересня для мешканців Харкова вартість більшості ключових тарифів у місті залишається стабільною, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас громадський транспорт Харкова продовжує працювати безкоштовно. За рішенням міської влади пасажирам не потрібно сплачувати за проїзд у метрополітені, а також у міських тролейбусах, трамваях та автобусах. Ця норма діє для всіх жителів і гостей міста.