Война в Украине — ВСУ разнесли блиндажи оккупантов на Харьковщине

Третья штурмовая бригада показала, как "разнесла" блиндажи оккупантов на Харьковщине
13 августа 2024 15:31
Детонации боекомплектов россиян. Фото: скриншот с видео
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады продолжают эффективно работать в Харьковской области. Так, недавно украинские военные "разнесли" блиндажи россиян.
Об этом сообщила пресс-служба бригады во вторник, 13 августа, и показала соответствующее видео.
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"Харьковщина: разносим блиндажи россиян и детон БК — бонусом! Это несколько прямых попаданий по расчетам оккупантов, в том числе по минометному. Российская пехота в окопных укрытиях, в кустах и норах — наши дроны достали повсюду", — говорится в сообщении.
Военные добавили, что их fpv-дроны активно работают на поражение фортификаций и живой силы врага в районе Харьковской области.
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