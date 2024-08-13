Война в Украине — ВСУ разнесли блиндажи оккупантов на Харьковщине

Детонации боекомплектов россиян. Фото: скриншот с видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады продолжают эффективно работать в Харьковской области. Так, недавно украинские военные "разнесли" блиндажи россиян.

Об этом сообщила пресс-служба бригады во вторник, 13 августа, и показала соответствующее видео.

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"Харьковщина: разносим блиндажи россиян и детон БК — бонусом! Это несколько прямых попаданий по расчетам оккупантов, в том числе по минометному. Российская пехота в окопных укрытиях, в кустах и норах — наши дроны достали повсюду", — говорится в сообщении.

Военные добавили, что их fpv-дроны активно работают на поражение фортификаций и живой силы врага в районе Харьковской области.