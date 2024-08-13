Війна в Україні — ЗСУ рознесли бліндажі окупантів на Харківщині

Детонації боєкомплектів росіян. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої окремої штурмової бригади продовжують ефективно працювати у Харківській області. Так, нещодавно українські військові "рознесли" бліндажі росіян.

Про це повідомила пресслужба бригади у вівторок, 13 серпня, та показала відповідне відео.

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"Харківщина: розносимо бліндажі росіян і детон БК — бонусом! Це декілька прямих влучань по розрахунках окупантів, зокрема по мінометному. Російська піхота в окопних укриттях, в кущах і норах — наші дрони дістали всюди", — йдеться у повідомленні.

Військові додали, що їхні fpv-дрони активно працюють на ураження фортифікацій і живої сили ворога у районі Харківщини.