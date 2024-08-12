В Третьей штурмовой показали кадры, как оккупанты самоликвидируются на Харьковщине

Треш-контент от Третьей штурмовой — бойцы показали кадры самоликвидации оккупантов на Харьковщине
12 августа 2024 22:18
Российский военный. Фото: скриншот
Военные Третьей штурмовой бригады продолжают активно бороться с врагом в Харьковской области. Они показали кадры самоликвидации оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба бригады в понедельник, 12 августа.
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По словам военных, на видео видны оккупанты, которые попали под удар дрона, а также потерявшие всех своих соратников в бою и решили совершить самоубийство.
"Все это — россияне, которые самовыпилились на войне в Украине. Спасибо, что не заставляете тратить лишние патроны", — говорится в сообщении.
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