В Третьей штурмовой показали кадры, как оккупанты самоликвидируются на Харьковщине

Российский военный. Фото: скриншот

Военные Третьей штурмовой бригады продолжают активно бороться с врагом в Харьковской области. Они показали кадры самоликвидации оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в понедельник, 12 августа.

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Самоликвидация оккупантов

По словам военных, на видео видны оккупанты, которые попали под удар дрона, а также потерявшие всех своих соратников в бою и решили совершить самоубийство.

"Все это — россияне, которые самовыпилились на войне в Украине. Спасибо, что не заставляете тратить лишние патроны", — говорится в сообщении.

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