Бойцы 3 ОШБР продвинулись на два километра в Харьковской области

Бойцы 3-й ОМБр. Фото: 3-я ОМБр.

Третья штурмовая бригада сорвала наступательные планы врага на Харьковщине, продвинувшись на 2 км. Украинские защитники освободили территорию, с которой россияне планировали наступать дальше.

Об этом рассказал в эфире "Фабрика новостей" Командир подразделения "Терра" 3 ОШБр Николай Волохов.

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ВСУ удалось сорвать планы россиян о наступлении

Николай Волохов объяснил, что ВСУ удалось сорвать планы россиян по наступлению на Харьковщине. У россиян сейчас гораздо больше техники и сил, поэтому они готовили наступление.

"Были нарушены планы врага. Врага больше, у врага больше артиллерии у врага больше техники и пехоты. Враг находится в инициативе сейчас, он серьезно вырос в компоненте FPV дронов, дронов разведки. У него всего больше, он хотел наступать. Мы имели определенное понимание, что он хочет наступать на нашем направлении и если говорить глобально, то Украина обороняется от России. Мы глобально обороняемся. И даже когда мы атакуем, когда идем вперед, это все равно оборона, потому что мы хотим дойти до границы и там остановиться. А на глобальную перспективу мы Россию завоевывать не планируем. Освободив эту территорию, мы выбили плацдарм с которого враг планировал проводить свои наступательные действия", — сказал командир.