В Харьковской области будут судить коллаборантку за набор работников в оккупационную администрацию

Купянск во время оккупации. Фото: росСМИ

В Харьковской области будут заочно судить женщину, которая пошла на сотрудничество с российскими захватчиками. Она во время оккупации Купянска организовала набор новых работников в оккупационную администрацию.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в пятницу, 6 сентября.

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Следствие установило, что 49-летняя жительница Купянска, которая имела опыт в сфере государственного управления труда и социальной защиты, согласилась сотрудничать с российскими захватчиками во время оккупации города. В июне 2022 года она получила должность исполняющей обязанности отдела кадрового обеспечения так называемой оккупантами "Временной гражданской администрации Харьковской области".

В частности, женщина принимала документы у жителей района для трудоустройства, подготовляла трудовые договоры, формировала личные дела сотрудников и согласовывала назначение кандидатов на новые должности. Кроме того, она выполняла распоряжения и приказы российского высшего руководства и сама следила за исполнением поручений оккупантов со стороны своих подчиненных.

Колаборантка. Фото: Харьковская областная прокуратура

Когда ВСУ уволили Купянск, женщина сбежала в Россию, пока ее разыскивают. Фигурантку будут заочно судить в Червонозаводском районном суде Харьковской области.

За преступление ее могут наказать лишением свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.