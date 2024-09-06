Бійці 3 ОШБР просунулися на два кілометри у Харківській області

Бійці 3-ї ОМБр. Фото: 3-тя ОМБр.

Третя штурмова бригада зірвала наступальні плани ворога на Харківщині, просунувшись на 2 км. Українські захисники звільнили територію з якої росіяни планували наступати далі.

Про це розповів в ефірі "Фабрика новин" Командир підрозділу "Терра" 3 ОШБр Микола Волохов.

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ЗСУ вдалося зірвати плани росіян про наступ

Микола Волохов пояснив, що ЗСУ вдалося зірвати плани росіян щодо наступу на Харківщині. У росіян зараз значно більше техніки та сил, тож вони готували наступ.

"Були порушені плани ворога. Ворога більше, у ворога більше артилерії у ворога більше техніки і піхоти. Ворог знаходиться в ініціативі зараз, він серйозно виріс в компоненті FPV дронів, дронів розвідки. В нього всього більше, він хотів наступати. Ми мали певне розуміння, що він хоче наступати на нашому напрямку і якщо говорити глобально, то Україна обороняється від росії. Ми глобально обороняємось. І навіть коли ми атакуємо, коли йдемо вперед, це все одно оборона, бо ми хочемо дійти до кордону і там зупинитися. А на глобальну перспективу ми Росію завойовувати не плануємо. Звільнивши цю територію, ми вибили плацдарм з якого ворог планував проводити свої наступальні дії", — пояснив командир.