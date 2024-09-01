Бойцы Третьей штурмовой дронами нанесли удар по технике россиян на Харьковщине

Военные наносят удар по технике россиян. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают уничтожать русскую технику на территории Украины. В частности, бойцам Третьей штурмовой удалось ликвидировать зенитно-ракетный комплекс "Тор", систему "Солнцепек", пушку "Гиацинт-Б" и несколько вражеских антенн в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в воскресенье, 1 сентября.

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Бойцы Третьей штурмовой поразили зенитно-ракетный комплекс "Тор" и тяжелую огнемета систему 1А "Солнцепек" россиян в Харьковской области.

"Накрыли российское ПВО и мощную огнеметку оккупантов на Харьковщине", — говорится в сообщении.

Военные отметили, что благодаря дронам удалось также ликвидировать пушку 2А36 "Гиацинт-Б".

"Взяли на обгон с воздуха и попали во вражеские грузовики и очередные "буханки"", — написали бойцы 3-й ОШБр.

Также сообщается об уничтожении нескольких антенн противника на их позициях.

"Влетели на позиции с российским пулеметчиком, БпЛАшниками и уничтожили пару антенн противника. Очень жирный улов — работа расчетов нашего батальона беспилотных систем", — говорится в сообщении.