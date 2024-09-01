Бійці Третьої штурмової дронами завдали удар по техніці росіян на Харківщині

Військові завдають удару по техніці росіян. Фото: скриншот із відео

Українські військові продовжують знищувати російську техніку на території України. Зокрема, бійцям Третьої штурмової вдалося ліквідувати зенітно-ракетний комплекс "Тор", систему "Солнцепек", гармату "Гіацинт-Б" та кілька ворожих антен на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram у неділю, 1 вересня.

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Бійці Третьої штурмової уразили зенітно-ракетний комплекс "Тор" і важку вогнемету систему 1А "Солнцепек" росіян на Харківщині.

"Накрили російське ППО і потужну вогнеметку окупантів на Харківщині", — йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що завдяки дронам вдалося також ліквідувати гармату 2А36 "Гіацинт-Б".

"Взяли на обгін з повітря й поцілили у ворожі вантажівки й чергові "буханки"", — написали бійці 3-ї ОШБр.

Також повідомляється про знищення декількох антен противника на їхніх позиціях.

"Влетіли на позиції з російським кулеметником, БпЛАшниками й знищили пару антен противника. Дуже жирний улов — робота розрахунків нашого батальйону безпілотних систем", — йдеться в повідомленні.