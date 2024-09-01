Массированный удар по Харькову — количество раненых значительно выросло.

Спасатели разбирают завалы в Харькове. Фото: скриншот

В результате российского удара по Харькову возросло количество пострадавших. Среди раненых есть дети.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 1 сентября.

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По словам Синегубова, 41 человек пострадал в результате массированного обстрела, среди них пятеро детей.

"Продолжается операция по разбору завалов в спорткомплексе, где было одно из ракетных попаданий. Под завалами до сих пор могут находиться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются", — добавил он.

Поврежденный спорткомплекс. Фото: Олег Синегубов

Глава ОВА отметил, что один человек, работающий там электриком, был заблокирован среди завалов.

"Сейчас он в безопасности", — подчеркнул Синегубов.

Чиновник уточнил, что возле спорткомплекса зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов", часть из которых попала в землю.