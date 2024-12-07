Бойцы Третьей штурмовой показали уничтожение оккупантов в Харьковской области

Запуск дрона. Фото: пресс-служба 3-й ОШБр

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают истреблять российских оккупантов. Защитники Украины обнародовали видео, как эффектно атаковали дронами позиции врагов в Харьковской области.

Видео появилось на канале 3-й ОШБр в Telegram.

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Бойцы 3-й ОШБр уничтожили российские танки, "Урал", вражескую антенну и пушку. Кроме того, атаковали дронами и укрытия с пехотой.

Оккупант убегает от дрона. Фото: скриншот

Россиянин убегает от дрона. Фото: скриншот

Дрон подлетает к вражеской пушки. Фото: скриншот

Вражеская антенна. Фото: скриншот

Вражеский "Урал". Фото: скриншот

Напомним, ранее бойцы 3-й ОШБр показали, как уничтожают дронами оккупантов на фронте, а также как нанесли удар по логистике врага на Харьковщине.