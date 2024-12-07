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Третья штурмовая показала уничтожение оккупантов на Харьковщине

7 декабря 2024 13:09
Анастасия Постоенко - Редактор
Бойцы Третьей штурмовой показали уничтожение оккупантов в Харьковской области
Запуск дрона. Фото: пресс-служба 3-й ОШБр
Анастасия Постоенко - Редактор

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают истреблять российских оккупантов. Защитники Украины обнародовали видео, как эффектно атаковали дронами позиции врагов в Харьковской области.

Видео появилось на канале 3-й ОШБр в Telegram.

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Внимание! Видео содержит чувствительные кадры 18+!

Бойцы 3-й ОШБр уничтожили российские танки, "Урал", вражескую антенну и пушку. Кроме того, атаковали дронами и укрытия с пехотой.

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Оккупант убегает от дрона. Фото: скриншот
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Россиянин убегает от дрона. Фото: скриншот
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Дрон подлетает к вражеской пушки. Фото: скриншот
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Вражеская антенна. Фото: скриншот
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Вражеский "Урал". Фото: скриншот

Напомним, ранее бойцы 3-й ОШБр показали, как уничтожают дронами оккупантов на фронте, а также как нанесли удар по логистике врага на Харьковщине.

Харьковская область оккупанты война в Украине FPV-дроны Третья штурмова бригада

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