Бойцы Третьей штурмовой показали уничтожение оккупантов в Харьковской области

Третья штурмовая показала уничтожение оккупантов на Харьковщине
Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают истреблять российских оккупантов. Защитники Украины обнародовали видео, как эффектно атаковали дронами позиции врагов в Харьковской области.
Видео появилось на канале 3-й ОШБр в Telegram.
Уничтожение окупантов в Харьковской области
Внимание! Видео содержит чувствительные кадры 18+!
Бойцы 3-й ОШБр уничтожили российские танки, "Урал", вражескую антенну и пушку. Кроме того, атаковали дронами и укрытия с пехотой.
Напомним, ранее бойцы 3-й ОШБр показали, как уничтожают дронами оккупантов на фронте, а также как нанесли удар по логистике врага на Харьковщине.
Читайте Новини.LIVE!