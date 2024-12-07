Бійці Третьої штурмової показали знищення окупантів на Харківщині

Третя штурмова показала відео знищення окупантів на Харківщині
Бійці Третьої штурмової бригади продовжують винищувати російських окупантів. Захисники України оприлюднили відео, як ефектно атакували дронами позиції ворогів на Харківщині.
Відео з'явилося на каналі 3-ї ОШБр у Telegram.
Знищення окупантів на Харківщині
Увага! Відео містить чутливі кадри 18+!
Бійці 3-ї ОШБр знищили російські танки, "Урал", ворожу антену та гармату. Крім того, атакували дронами й укриття з піхотою.
Нагадаємо, раніше бійці 3-ї ОШБр показали, як знищують дронами окупантів на фронті, а також як завдали удару по логістиці ворога на Харківщині.
Читайте Новини.LIVE!