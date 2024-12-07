Бійці Третьої штурмової показали знищення окупантів на Харківщині

Запуск дрона. Фото: пресслужба 3-ї ОШБр

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують винищувати російських окупантів. Захисники України оприлюднили відео, як ефектно атакували дронами позиції ворогів на Харківщині.

Відео з'явилося на каналі 3-ї ОШБр у Telegram.

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Бійці 3-ї ОШБр знищили російські танки, "Урал", ворожу антену та гармату. Крім того, атакували дронами й укриття з піхотою.

Окупант тікає від дрона. Фото: скриншот

Росіянин тікає від дрона. Фото: скриншот

Дрон підлітає до ворожої гармати. Фото: скриншот

Ворожа антена. Фото: скриншот

Ворожий "Урал". Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше бійці 3-ї ОШБр показали, як знищують дронами окупантів на фронті, а також як завдали удару по логістиці ворога на Харківщині.