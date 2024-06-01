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Третья штурмовая показала впечатляющую работу FPV-дронов против российской артиллерии на Харьковщине

1 июня 2024 17:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Третья штурмовая показала впечатляющую работу FPV-дронов против российской артиллерии на Харьковщине
Последствия удачного попадания FPV-дрона по враждебной позиции. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Третья штурмовая бригада показала эффективную работу FPV-дронов против российской артиллерии в Харьковской области. В результате удачных действий были ликвидированы пушки и живая сила окупантов.

Видео эффективного уничтожения врага было обнародовано на Telegram-странице подразделения в субботу, 1 июня.

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"Бойцы Третьей штурмовой нашли и на винтах ликвидировали еще одну вражескую артсистему "Нона-С". За ней ударили беспилотниками три гаубицы Д-30", — говорится в сообщении.

В результате удачных действий были ликвидированы артиллерийские средства противника 120-мм калибра, предназначенные для поддержки штурмовых действий российских захватчиков.

"2:0 в этом матче - в пользу расчета дронов бригады!", — отметили украинские защитники.

Также было отмечено, что вражескую технику и пехоту в окопах уничтожило подразделение "Paskuda group" из противотанкового батальона.

Напомним, военные 3-й отдельной штурмовой бригады только с 3 по 10 мая ликвидировали в Харьковской области более 40 российских оккупантов.

Также украинские защитники поделились кадрами с передовой, снятой на GoPro.

Украина
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