Война в Украине — Третья штурмовая показала необычную находку на Харьковщине

Необычный гибрид российской техники. Фото: скриншот

Бойцы Третьей штурмовой бригады не прекращают жечь российскую боевую технику в Харьковском направлении. Иногда им приходится сталкиваться с довольно странными технологическими разработками врага.

Бойцы бригады опубликовали видео с уничтожением гибрида тягача и морской ракетной установки в четверг, 1 августа.

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"Сначала пилотам Третьей штурмовой показалось, что найденная вражеская цель — это ТОС-1А "Солнцепёк". Но ею оказался франкенштейн российского тягача и морской ракетной установки", — рассказали бойцы.

Военные объяснили, что на поле боя в Харьковской области они обнаружили вражеский РБУ-6000 — реактивно-бомбометную систему, предназначенную для уничтожения кораблей, подлодок и торпед.

Захватчики установили эту систему на обычный наземный МТ-ЛБ и приволокли на передовую в Харьковской области.

В результате удачных действий бойцов, этот "монстр" был уничтожен на месте.

Ранее мы сообщали, что звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый вышел на связь после тяжелого ранения на передовой. Артист потролил пропагандистов, которые уже почти его "похоронили".

В Харьковской области бойцы батальона беспилотных систем 3-й ОШБр уничтожили вражескую пехоту. С помощью квадрокоптера Mavic им удалось зафиксировать ликвидацию противника на видео.