Війна в Україні — Третя штурмова показала незвичайну знахідку на Харківщині

Незвичайний гібрид російської техніки. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади не припиняють палити російську бойову техніку на Харківському напрямку. Інколи їм доводиться зіштовхуватися з доволі дивними технологічними розробками ворога.

Бійці бригади опублікували відео зі знищенням гібрида тягача та морської ракетної установки у четвер, 1 серпня.

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"Спочатку пілотам Третьої штурмової здалося, що знайдена ворожа ціль — це ТОС-1А "Солнцепёк". Але нею виявився франкенштейн російського тягача та морської ракетної установки", — розповіли бійці.

Військові пояснили, що на полі бою на Харківщині вони виявили ворожий РБУ-6000 — реактивно-бомбометну систему, призначену для знищення кораблів, підводних човнів і торпед.

Загарбники встановили цю систему на звичайний наземний МТ-ЛБ й притягнули на передову в Харківській області.

Внаслідок вдалих дій бійців, цього "монстра" було знищено на місці.

Раніше ми повідомляли, зірка "Ліги сміху" та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий вийшов на зв'язок після важкого поранення на передовій. Артист потролив пропагандистів, які вже майже його "поховали".

На Харківщині бійці батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр знищили ворожу піхоту. За допомогою квадрокоптеру Mavic їм вдалося зафіксувати ліквідацію ворога на відео.