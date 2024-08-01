Війна в Україні — Третя штурмова показала незвичайну знахідку на Харківщині

Третя штурмова знищила протикорабельну систему, яку окупанти притягли на Харківщину
Бійці Третьої штурмової бригади не припиняють палити російську бойову техніку на Харківському напрямку. Інколи їм доводиться зіштовхуватися з доволі дивними технологічними розробками ворога.
Бійці бригади опублікували відео зі знищенням гібрида тягача та морської ракетної установки у четвер, 1 серпня.
Незвичайна знахідка на Харківщині
"Спочатку пілотам Третьої штурмової здалося, що знайдена ворожа ціль — це ТОС-1А "Солнцепёк". Але нею виявився франкенштейн російського тягача та морської ракетної установки", — розповіли бійці.
Військові пояснили, що на полі бою на Харківщині вони виявили ворожий РБУ-6000 — реактивно-бомбометну систему, призначену для знищення кораблів, підводних човнів і торпед.
Загарбники встановили цю систему на звичайний наземний МТ-ЛБ й притягнули на передову в Харківській області.
Внаслідок вдалих дій бійців, цього "монстра" було знищено на місці.
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На Харківщині бійці батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр знищили ворожу піхоту. За допомогою квадрокоптеру Mavic їм вдалося зафіксувати ліквідацію ворога на відео.
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