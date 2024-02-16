Три человека подорвались на мине на Харьковщине, из них двое погибли
Возле села Довгеньке Харьковской области три человека подорвались на противопехотной мине. В результате взрыва, двое людей погибли, а один получил ранения.
Об этом сообщили Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в пятницу, 16 февраля.
Подрыв на мине в Харьковской области
Синегубов сообщил, что среди погибших были мужчины 25 и 50 лет, а 30-летний пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями.
При этом он уточнил, что в регионе остается высока угроза взрывов и поэтому призвал сообщать о найденных взрывоопасных предметах по номерам 101 или 102.
В ГСЧС предупредили, что деоккупированные территории "усеяны" взрывоопасными предметами.
"Напоминаем о важности соблюдать правила минной безопасности: передвигайтесь только проверенными путями, не прикасайтесь к подозрительным предметам, не пытайтесь их перемещать", — добавили в ГСЧС.
Напомним, лесники Харьковской области дали советы, как уберечься от подрыва на мине. Это связано с тем, что в лесополосах региона высокий уровень минно-взрывной опасности.
Ранее в Луганской области российские оккупанты подорвались на своей же мине. Это произошло, когда противники ехали на ЗРК С-350 "Витязь".
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