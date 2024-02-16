Троє людей підірвалися на міні на Харківщині, з них двоє загинули
Біля села Довгеньке Харківської області троє людей підірвалися на протипіхотній міні. Внаслідок вибуху двоє людей загинули, а один отримав поранення.
Про це повідомили Державна служба України з надзвичайних ситуацій та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у п'ятницю, 16 лютого.
Підрив на міні у Харківській області
Синєгубов повідомив, що серед загиблих були чоловіки 25 і 50 років, а 30-річного потерпілого госпіталізували з осколковими пораненнями.
При цьому він уточнив, що в регіоні залишається висока загроза вибухів і тому закликав повідомляти про знайдені вибухонебезпечні предмети за номерами 101 або 102.
У ДСНС попередили, що деокуповані території "усіяні" вибухонебезпечними предметами.
"Нагадуємо про важливість дотримуватися правил мінної безпеки: пересувайтеся лише перевіреними шляхами, не торкайтеся підозрілих предметів, не намагайтеся їх переміщати", — додали в ДСНС.
Нагадаємо, лісники Харківської області дали поради, як уберегтися від підриву на міні. Це з тим, що у лісосмугах регіону високий рівень мінно-вибухової небезпеки.
Раніше в Луганській області російські окупанти підірвалися на своїй же міні. Це сталося, коли супротивники їхали на ЗРК С-350 "Витязь".
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