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Троє людей підірвалися на міні на Харківщині, з них двоє загинули

16 лютого 2024 12:51
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Троє людей підірвалися на міні на Харківщині, з них двоє загинули
Знак "Обережно міні". Фото: Херсонська обласна державна адміністрація
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Біля села Довгеньке Харківської області троє людей підірвалися на протипіхотній міні. Внаслідок вибуху двоє людей загинули, а один отримав поранення.

Про це повідомили Державна служба України з надзвичайних ситуацій та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у п'ятницю, 16 лютого.

Підрив на міні у Харківській області

Синєгубов повідомив, що серед загиблих були чоловіки 25 і 50 років, а 30-річного потерпілого госпіталізували з осколковими пораненнями.

При цьому він уточнив, що в регіоні залишається висока загроза вибухів і тому закликав повідомляти про знайдені вибухонебезпечні предмети за номерами 101 або 102.

Міна
Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

У ДСНС попередили, що деокуповані території "усіяні" вибухонебезпечними предметами.

"Нагадуємо про важливість дотримуватися правил мінної безпеки: пересувайтеся лише перевіреними шляхами, не торкайтеся підозрілих предметів, не намагайтеся їх переміщати", — додали в ДСНС.

ДСНС
Повідомлення ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, лісники Харківської області дали поради, як уберегтися від підриву на міні. Це з тим, що у лісосмугах регіону високий рівень мінно-вибухової небезпеки.

Раніше в Луганській області російські окупанти підірвалися на своїй же міні. Це сталося, коли супротивники їхали на ЗРК С-350 "Витязь".

смерть
Харків
Харківська область
окупанти
міни
війна в Україні

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