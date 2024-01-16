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В Харьковской области лесополосы переполнены минами — в лесничестве дали полезные советы

16 января 2024 00:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харьковской области лесополосы переполнены минами — в лесничестве дали полезные советы
Спасатели ГСЧС обезвреживают найденные реактивные снаряды. Фото иллюстративное: ГСЧС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В лесополосах Харьковской области продолжает сохраняться высокий уровень минно-взрывной опасности. Поэтому лесники дали полезные советы, как уберечься, потому что особенно сложно заметить мину под снегом.

Об этом говорится в сообщении от Слобожанского лесного офиса.

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По приведенному сообщению, из-за высокого уровня минной опасности в Харьковской области до сих пор продолжается запрет гулять в лесах. Особая опасность в этом плане — в Золочевском лесничестве Октябрьского лесного хозяйства и Чугуево-Бабчанского лесного хозяйства. Мины укрыли 28 тысяч га лесополос. В общей сложности по всей территории Харьковской области опасность остается для около 170 тысяч га леса.

В Харьковской области лесополосы переполнены минами — в лесничестве дали полезные советы
Источник: Facebook

Вследствие этого запрещается:

  • Касаться найденного предмета, передвигать его или совершать с ним какие-либо другие действия;
  • Проводить любые работы у найденного предмета;
  • Курить, пользоваться зажигалками, а также другими источниками открытого огня и предметами, которые могут его образовывать;
  • Пользоваться мобильными телефонами, пультами дистанционного управления, сигнализацией автомобилей и т.п.;
  • Заливать предмет жидкостями, засыпать грунтом или накрывать его;
  • Допускать скопления людей непосредственно рядом с найденным предметом.

Как действовать, если вы нашли мину:

  • Остановитесь, и не трогайте ее;
  • Не паникуйте, и запомните место обнаружения предмета;
  • Предупредить о предмете стоящих рядом лиц;
  • Отойти подальше от найденного предмета по тому же маршруту по которому вы пришли;
  • На безопасной дистанции вызвать ГСЧС или полицию;
  • Никогда не ходить в районы, обозначенные знаком минной опасности "Опасно, мины"!

Напомним, что ранее армия России атаковала Харьковскую область. Тактическая авиация ударила авиабомбами по сельхозпредприятию. Во вражеский огонь попало зернохранилище. До этого российские самолеты атаковали гражданскую инфраструктуру Купянского района Харьковской области. Прокуратура инициировала досудебное расследование.

Украина
Харьковская область
мины
опасность

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