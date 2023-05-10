Три человека получили ранения в результате очередных обстрелов Харьковской области
Россияне обстреляли Купянск и другие населенные пункты Харьковской области. Ранения получили трое местных жителей, состояние двух из них оценивают как средней тяжести.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Купянск
Вечером 9 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Купянску.
Повреждения получили как частные дома, так и гражданское предприятие.
Ранения разной степени тяжести получили три человека. Но если 57-летняя женщина получила легкие повреждения, состояние 46-летнего мужчины и 59-летней женщины оцениваются врачами как средней тяжести.
Остальные пострадавшие населенные пункты
В селе Петропавловка в результате обстрелов был поврежден жилой дом, гараж и хозяйственные постройки.
А в Чернещине Изюмского района повреждения получили два жилых дома.
Разминирование территории
Взрывотехники ГСЧС за прошедшие сутки обследовали 12 гектаров деоккупированной территории Харьковской области.
Выявлена и обезврежена 301 единица взрывоопасных боеприпасов.
Напомним, что 7 мая российские войска обстреляли село Бугаевка Чугуевского района. Ранение получила 67-летняя женщина. Ее сразу госпитализировали в больницу.