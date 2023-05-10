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Три человека получили ранения в результате очередных обстрелов Харьковской области

10 мая 2023 10:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Три человека получили ранения в результате очередных обстрелов Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Telegram-канал Синегубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россияне обстреляли Купянск и другие населенные пункты Харьковской области. Ранения получили трое местных жителей, состояние двух из них оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Купянск

Вечером 9 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Купянску.

Повреждения получили как частные дома, так и гражданское предприятие.

Ранения разной степени тяжести получили три человека. Но если 57-летняя женщина получила легкие повреждения, состояние 46-летнего мужчины и 59-летней женщины оцениваются врачами как средней тяжести.

Обстрел Харьковской области
Обстрел Харьковской области
Фото: Telegram Синегубова

Остальные пострадавшие населенные пункты

В селе Петропавловка в результате обстрелов был поврежден жилой дом, гараж и хозяйственные постройки.

А в Чернещине Изюмского района повреждения получили два жилых дома.

Последствия обстрела Харьковской области
Последствия обстрела Харьковской области
Фото: Telegram Синегубова

Разминирование территории

Взрывотехники ГСЧС за прошедшие сутки обследовали 12 гектаров деоккупированной территории Харьковской области.

Выявлена ​​и обезврежена 301 единица взрывоопасных боеприпасов.

Напомним, что 7 мая российские войска обстреляли село Бугаевка Чугуевского района. Ранение получила 67-летняя женщина. Ее сразу госпитализировали в больницу.

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