Троє людей зазнали поранень внаслідок чергових обстрілів Харківщини

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Telegram-канал Синєгубова

Росіяни обстріляли Куп’янськ та інші населені пункти Харківської області. Поранень зазнали троє місцевих мешканців, стан двох із них оцінюють як середньої тяжкості.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Куп’янськ

Увечері 9 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Куп’янську.

Пошкоджень зазнали як приватні будинки, так і цивільне підприємство.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали три людини. Але якщо 57-річна жінка отримала легкі пошкодження, то стан 46-річного чоловіка та 59-річної жінки оцінюються лікарями як середньої тяжкості.

Обстріл Харківської області

Фото: Telegram Синєгубова

Інші постраждалі населені пункти

У селі Петропавлівка внаслідок обстрілів було пошкоджено житловий будинок, гараж і господарські споруди.

А у Чернещині Ізюмського району пошкоджень зазнали два житлові будинки.

Наслідки обстрілу Харківської області

Фото: Telegram Синєгубова ​​​​​​

Розмінування території

Вибухотехніки ДСНС протягом минулої доби обстежили 12 гектарів деокупованої території Харківської області.

Виявлено та знешкоджено було 301 одиницю вибухонебезпечних боєприпасів.

Нагадаємо, що 7 травня російські війська обстріляли село Бугаївка Чугуївського району. Поранення отримала 67-річна жінка. Її відразу госпіталізували до лікарні.