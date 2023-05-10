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Троє людей зазнали поранень внаслідок чергових обстрілів Харківщини

10 травня 2023 10:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Троє людей зазнали поранень внаслідок чергових обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Telegram-канал Синєгубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни обстріляли Куп’янськ та інші населені пункти Харківської області. Поранень зазнали троє місцевих мешканців, стан двох із них оцінюють як середньої тяжкості.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Куп’янськ

Увечері 9 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Куп’янську.

Пошкоджень зазнали як приватні будинки, так і цивільне підприємство.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали три людини. Але якщо 57-річна жінка отримала легкі пошкодження, то стан 46-річного чоловіка та 59-річної жінки оцінюються лікарями як середньої тяжкості.

Обстріл Харківської області
Обстріл Харківської області
Фото: Telegram Синєгубова

Інші постраждалі населені пункти

У селі Петропавлівка внаслідок обстрілів було пошкоджено житловий будинок, гараж і господарські споруди.

А у Чернещині Ізюмського району пошкоджень зазнали два житлові будинки.

Наслідки обстрілу Харківської області ​​​​​​
Наслідки обстрілу Харківської області
Фото: Telegram Синєгубова ​​​​​​

Розмінування території

Вибухотехніки ДСНС протягом минулої доби обстежили 12 гектарів деокупованої території Харківської області.

Виявлено та знешкоджено було 301 одиницю вибухонебезпечних боєприпасів.

Нагадаємо, що 7 травня російські війська обстріляли село Бугаївка Чугуївського району. Поранення отримала 67-річна жінка. Її відразу госпіталізували до лікарні.

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