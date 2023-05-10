Троє людей зазнали поранень внаслідок чергових обстрілів Харківщини
Росіяни обстріляли Куп’янськ та інші населені пункти Харківської області. Поранень зазнали троє місцевих мешканців, стан двох із них оцінюють як середньої тяжкості.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Куп’янськ
Увечері 9 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Куп’янську.
Пошкоджень зазнали як приватні будинки, так і цивільне підприємство.
Поранення різного ступеню тяжкості отримали три людини. Але якщо 57-річна жінка отримала легкі пошкодження, то стан 46-річного чоловіка та 59-річної жінки оцінюються лікарями як середньої тяжкості.
Інші постраждалі населені пункти
У селі Петропавлівка внаслідок обстрілів було пошкоджено житловий будинок, гараж і господарські споруди.
А у Чернещині Ізюмського району пошкоджень зазнали два житлові будинки.
Розмінування території
Вибухотехніки ДСНС протягом минулої доби обстежили 12 гектарів деокупованої території Харківської області.
Виявлено та знешкоджено було 301 одиницю вибухонебезпечних боєприпасів.
Нагадаємо, що 7 травня російські війська обстріляли село Бугаївка Чугуївського району. Поранення отримала 67-річна жінка. Її відразу госпіталізували до лікарні.