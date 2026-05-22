В Харькове дорожает бензин: цены на топливо сегодня

На Харьковщине сегодня, 22 мая, снова подорожало топливо. Больше всего за сутки прибавил в цене бензин А-92 и А-95. В то же время дизель немного подешевел, а цены на автогаз практически не изменились.

Цены на топливо в Харькове 22 мая

За сутки средняя цена бензина А-92 выросла на 0,78 грн и сейчас составляет 69,11 грн/л. Бензин А-95 прибавил 7 копеек — до 74,47 грн/л. Премиальный А-95 также подорожал — на 14 копеек, до 79,70 грн/л.

В то же время дизельное топливо немного подешевело — на 7 копеек. Средняя цена составляет 87,44 грн/л. Цена на автогаз за сутки не изменилась и остается на уровне 47,29 грн/л.

Цены на АЗС Харьковской области 22 мая

SOCAR

А-95+ — 81,90 грн

А-95 — 78,90 грн

ДП — 88,90 грн

Газ — 48,90 грн

ОККО

А-95+ — 82,90 грн

А-95 — 79,90 грн

ДП — 89,90 грн

Газ — 48,90 грн

WOG

А-95+ — 82,90 грн

А-95 — 79,90 грн

ДП — 89,90 грн

Газ — 48,90 грн

Ovis

А-95+ — 79,90 грн

А-95 — 76,90 грн

А-92 — 72,40 грн

ДП — 88,40 грн

Газ — 46,99 грн

UPG

А-95+ — 79,40 грн

А-95 — 77,40 грн

ДП — 86,90 грн

Газ — 46,90 грн

Marshal

А-95+ — 76,99 грн

А-95 — 73,99 грн

ДП — 86,49 грн

Газ — 46,69 грн

UKRNAFTA

А-95+ — 73,90 грн

А-95 — 73,90 грн

А-92 — 69,90 грн

ДП — 86,90 грн

Газ — 46,90 грн

U.GO

А-95 — 73,90 грн

А-92 — 69,90 грн

ДП — 86,90 грн

Газ — 46,90 грн

Brent Oil

А-95 — 67,85 грн

А-92 — 65,85 грн

ДП — 85,75 грн

Газ — 46,65 грн

SUN OIL

А-95 — 70,99 грн

А-92 — 67,49 грн

ДП — 85,69 грн

Газ — 46,59 грн

Rodnik

А-95 — 70,99 грн

ДП — 87,99 грн

Газ — 46,99 грн

БРСМ-Нафта

А-95 — 72,99 грн

ДП — 85,49 грн

Газ — 46,69 грн

ДНЕПРНАФТА

А-95 — 69,99 грн

ДП — 87,99 грн

Газ — 46,79 грн

Удары дронами по АЗС Харькова

Ранее Новини.LIVE писали, что в конце апреля и в начале мая российские войска начали массированно бить по автозаправочным станциям в Харькове. Для ударов оккупанты использовали в том числе и дроны типа V2U с искусственным интеллектом, которые были настроены именно на топливную инфраструктуру. С 27 апреля по 3 мая РФ нанесла 15 ударов по 11 АЗС Харькова. Часть заправок атаковали несколько раз.

Кроме этого, как сообщали Новини.LIVE оккупанты начали бить дронами и в транспорт, который движется по кольцевой дороге, поэтому ее временно закрыли. Ограничения ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липкивского перекрестка. Причиной стали российские БпЛА, которые фиксируют вблизи этой части Харьковской кольцевой дороги. Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов и выбирать альтернативные пути объезда.