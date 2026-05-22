В Харькове дорожает бензин: цены на топливо сегодня
На Харьковщине сегодня, 22 мая, снова подорожало топливо. Больше всего за сутки прибавил в цене бензин А-92 и А-95. В то же время дизель немного подешевел, а цены на автогаз практически не изменились.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.
Цены на топливо в Харькове 22 мая
За сутки средняя цена бензина А-92 выросла на 0,78 грн и сейчас составляет 69,11 грн/л. Бензин А-95 прибавил 7 копеек — до 74,47 грн/л. Премиальный А-95 также подорожал — на 14 копеек, до 79,70 грн/л.
В то же время дизельное топливо немного подешевело — на 7 копеек. Средняя цена составляет 87,44 грн/л. Цена на автогаз за сутки не изменилась и остается на уровне 47,29 грн/л.
Цены на АЗС Харьковской области 22 мая
SOCAR
- А-95+ — 81,90 грн
- А-95 — 78,90 грн
- ДП — 88,90 грн
- Газ — 48,90 грн
ОККО
- А-95+ — 82,90 грн
- А-95 — 79,90 грн
- ДП — 89,90 грн
- Газ — 48,90 грн
WOG
- А-95+ — 82,90 грн
- А-95 — 79,90 грн
- ДП — 89,90 грн
- Газ — 48,90 грн
Ovis
- А-95+ — 79,90 грн
- А-95 — 76,90 грн
- А-92 — 72,40 грн
- ДП — 88,40 грн
- Газ — 46,99 грн
UPG
- А-95+ — 79,40 грн
- А-95 — 77,40 грн
- ДП — 86,90 грн
- Газ — 46,90 грн
Marshal
- А-95+ — 76,99 грн
- А-95 — 73,99 грн
- ДП — 86,49 грн
- Газ — 46,69 грн
UKRNAFTA
- А-95+ — 73,90 грн
- А-95 — 73,90 грн
- А-92 — 69,90 грн
- ДП — 86,90 грн
- Газ — 46,90 грн
U.GO
- А-95 — 73,90 грн
- А-92 — 69,90 грн
- ДП — 86,90 грн
- Газ — 46,90 грн
Brent Oil
- А-95 — 67,85 грн
- А-92 — 65,85 грн
- ДП — 85,75 грн
- Газ — 46,65 грн
SUN OIL
- А-95 — 70,99 грн
- А-92 — 67,49 грн
- ДП — 85,69 грн
- Газ — 46,59 грн
Rodnik
- А-95 — 70,99 грн
- ДП — 87,99 грн
- Газ — 46,99 грн
БРСМ-Нафта
- А-95 — 72,99 грн
- ДП — 85,49 грн
- Газ — 46,69 грн
ДНЕПРНАФТА
- А-95 — 69,99 грн
- ДП — 87,99 грн
- Газ — 46,79 грн
Удары дронами по АЗС Харькова
Ранее Новини.LIVE писали, что в конце апреля и в начале мая российские войска начали массированно бить по автозаправочным станциям в Харькове. Для ударов оккупанты использовали в том числе и дроны типа V2U с искусственным интеллектом, которые были настроены именно на топливную инфраструктуру. С 27 апреля по 3 мая РФ нанесла 15 ударов по 11 АЗС Харькова. Часть заправок атаковали несколько раз.
Кроме этого, как сообщали Новини.LIVE оккупанты начали бить дронами и в транспорт, который движется по кольцевой дороге, поэтому ее временно закрыли. Ограничения ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липкивского перекрестка. Причиной стали российские БпЛА, которые фиксируют вблизи этой части Харьковской кольцевой дороги. Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов и выбирать альтернативные пути объезда.