Головна Харків У Харкові дорожчає бензин: ціни на пальне сьогодні

У Харкові дорожчає бензин: ціни на пальне сьогодні

Дата публікації: 22 травня 2026 14:33
Пістолети для заправки машин. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині сьогодні, 22 травня, знову подорожало пальне. Найбільше за добу додав у ціні бензин А-92 та А-95. Водночас дизель трохи подешевшав, а ціни на автогаз практично не змінилися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

Ціни на паливо. Фото: скриншот з Мінфін

 Ціни на паливо у Харкові 22 травня

За добу середня ціна бензину А-92 зросла на 0,78 грн і наразі становить 69,11 грн/л. Бензин А-95 додав 7 копійок — до 74,47 грн/л. Преміальний А-95 також подорожчав — на 14 копійок, до 79,70 грн/л.

Водночас дизельне пальне трохи подешевшало — на 7 копійок. Середня ціна становить 87,44 грн/л. Ціна на автогаз за добу не змінилася і залишається на рівні 47,29 грн/л.

Ціни на АЗС Харківщини 22 травня

SOCAR

  • А-95+ — 81,90 грн
  • А-95 — 78,90 грн
  • ДП — 88,90 грн
  • Газ — 48,90 грн

ОККО

  • А-95+ — 82,90 грн
  • А-95 — 79,90 грн
  • ДП — 89,90 грн
  • Газ — 48,90 грн

WOG

  • А-95+ — 82,90 грн
  • А-95 — 79,90 грн
  • ДП — 89,90 грн
  • Газ — 48,90 грн

Ovis

  • А-95+ — 79,90 грн
  • А-95 — 76,90 грн
  • А-92 — 72,40 грн
  • ДП — 88,40 грн
  • Газ — 46,99 грн

UPG

  • А-95+ — 79,40 грн
  • А-95 — 77,40 грн
  • ДП — 86,90 грн
  • Газ — 46,90 грн

Marshal

  • А-95+ — 76,99 грн
  • А-95 — 73,99 грн
  • ДП — 86,49 грн
  • Газ — 46,69 грн

UKRNAFTA

  • А-95+ — 73,90 грн
  • А-95 — 73,90 грн
  • А-92 — 69,90 грн
  • ДП — 86,90 грн
  • Газ — 46,90 грн

U.GO

  • А-95 — 73,90 грн
  • А-92 — 69,90 грн
  • ДП — 86,90 грн
  • Газ — 46,90 грн

Brent Oil

  • А-95 — 67,85 грн
  • А-92 — 65,85 грн
  • ДП — 85,75 грн
  • Газ — 46,65 грн

SUN OIL

  • А-95 — 70,99 грн
  • А-92 — 67,49 грн
  • ДП — 85,69 грн
  • Газ — 46,59 грн

Rodnik

  • А-95 — 70,99 грн
  • ДП — 87,99 грн
  • Газ — 46,99 грн

БРСМ-Нафта

  • А-95 — 72,99 грн
  • ДП — 85,49 грн
  • Газ — 46,69 грн

ДНІПРОНАФТА

  • А-95 — 69,99 грн
  • ДП — 87,99 грн
  • Газ — 46,79 грн

Удари дронами по АЗС Харкова

Раніше Новини.LIVE писали, що наприкінці квітня та на початку травня російські війська почали масовано бити по автозаправних станціях у Харкові. Для ударів окупанти використовували в тому числі і дрони типу V2U зі штучним інтелектом, які були налаштовані саме на паливну інфраструктуру. З 27 квітня по 3 травня РФ завдала 15 ударів по 11 АЗС Харкова. Частину заправок атакували декілька разів.

Окрім цього, як повідомляли Новини.LIVE окупанти почали бити дронами і у транспорт, який рухається кільцевою дорогою, через це її тимчасово закрили. Обмеження запровадили на ділянці траси М-03 від Зоопарку до Липківського перехрестя. Причиною стали російські БпЛА, які фіксують поблизу цієї частини Харківської кільцевої дороги. Водіїв просять заздалегідь враховувати обмеження під час планування маршрутів та обирати альтернативні шляхи об’їзду.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
