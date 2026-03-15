Цены на топливо в Харькове не изменились: самым дорогим остается ДТ

В Харькове и области в воскресенье, 15 марта, не изменились цены на топливо. Таким образом, самым дорогим остается дизель, поскольку его цена в среднем составляет 73,86 грн.

Цены на топливо в Харькове и области 15 марта

Сейчас средние цены на топливо держатся на таком же уровне, как и вчера:

А-95+ — 72,22 грн;

А-95 — 68,47 грн;

А-92 — 65,96 грн;

ДТ — 73,86 грн;

Автогаз — 42,34 грн.

В то же время на АЗС стоимость может отличаться. В частности, Укрнафта установила следующие цены:

А-95+ — 71,98 грн;

А-95 — 68,98 грн;

А-92 — 65,98 грн;

ДТ — 72,98 грн;

Автогаз — 40,99 грн.

А на Ovis придется платить так:

А-95+ — 71,98 грн;

А-95 — 68,98 грн;

А-92 — 65,98 грн;

ДТ — 74,98 грн;

Автогаз — 42,49 грн.

Отметим, что желание сократить расход топлива часто становится причиной технических неисправностей автомобиля.

А нардеп Нина Южанина заявила, что в Украине цены на топливо могут вырасти до 150 гривен за литр. Она призвала вмешаться Антимонопольный комитет.

А исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что цена на бензин А-95 может вырасти еще на 10 гривен.