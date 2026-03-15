Ціни на пальне у Харкові не змінилися: найдорожчим лишається ДП

У Харкові та області у неділю, 15 березня, не змінилися ціни на пальне. Таким чином, найдорожчим залишається дизель, оскільки його ціна в середньому складає 73,86 грн.

Ціни на пальне у Харкові та області 15 березня

Наразі середні ціни на пальне тримаються на такому ж рівні, як і вчора:

А-95+ — 72,22 грн;

А-95 — 68,47 грн;

А-92 — 65,96 грн;

ДП — 73,86 грн;

Автогаз — 42,34 грн.

Водночас на АЗС вартість може відрізнятися. Зокрема, Укрнафта встановила такі ціни:

А-95+ — 71,98 грн;

А-95 — 68,98 грн;

А-92 — 65,98 грн;

ДП — 72,98 грн;

Автогаз — 40,99 грн.

А на Ovis доведеться платити так:

А-95+ — 71,98 грн;

А-95 — 68,98 грн;

А-92 — 65,98 грн;

ДП — 74,98 грн;

Автогаз — 42,49 грн.

Зазначимо, що бажання скоротити витрати пального часто стає причиною технічних несправностей автомобіля.

А нардепка Ніна Южаніна заявила, що в Україні ціни на пальне можуть зрости до 150 гривень за літр. Вона закликала втрутитися Антимонопольний комітет.

А виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що ціна на бензин А-95 може зрости ще на 10 гривень.