Ціни на пальне у Харкові не змінилися: найдорожчим лишається ДП
У Харкові та області у неділю, 15 березня, не змінилися ціни на пальне. Таким чином, найдорожчим залишається дизель, оскільки його ціна в середньому складає 73,86 грн.
Ціни на пальне у Харкові та області 15 березня
Наразі середні ціни на пальне тримаються на такому ж рівні, як і вчора:
- А-95+ — 72,22 грн;
- А-95 — 68,47 грн;
- А-92 — 65,96 грн;
- ДП — 73,86 грн;
- Автогаз — 42,34 грн.
Водночас на АЗС вартість може відрізнятися. Зокрема, Укрнафта встановила такі ціни:
- А-95+ — 71,98 грн;
- А-95 — 68,98 грн;
- А-92 — 65,98 грн;
- ДП — 72,98 грн;
- Автогаз — 40,99 грн.
А на Ovis доведеться платити так:
- А-95+ — 71,98 грн;
- А-95 — 68,98 грн;
- А-92 — 65,98 грн;
- ДП — 74,98 грн;
- Автогаз — 42,49 грн.
Зазначимо, що бажання скоротити витрати пального часто стає причиною технічних несправностей автомобіля.
А нардепка Ніна Южаніна заявила, що в Україні ціни на пальне можуть зрости до 150 гривень за літр. Вона закликала втрутитися Антимонопольний комітет.
А виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що ціна на бензин А-95 може зрости ще на 10 гривень.
Читайте Новини.LIVE!