Ціни на пальне у Харкові не змінилися: найдорожчим лишається ДП

Ціни на пальне у Харкові не змінилися: найдорожчим лишається ДП

Дата публікації: 15 березня 2026 23:55
Ціни на пальне. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та області у неділю, 15 березня, не змінилися ціни на пальне. Таким чином, найдорожчим залишається дизель, оскільки його ціна в середньому складає 73,86 грн.

Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне у Харкові 15 березня.

Читайте також:

Ціни на пальне у Харкові та області 15 березня

Наразі середні ціни на пальне тримаються на такому ж рівні, як і вчора:

  • А-95+ — 72,22 грн;
  • А-95 — 68,47 грн;
  • А-92 — 65,96 грн;
  • ДП — 73,86 грн;
  • Автогаз — 42,34 грн.

Водночас на АЗС вартість може відрізнятися. Зокрема, Укрнафта встановила такі ціни:

  • А-95+ — 71,98 грн;
  • А-95 — 68,98 грн;
  • А-92 — 65,98 грн;
  • ДП — 72,98 грн;
  • Автогаз — 40,99 грн.

А на Ovis доведеться платити так:

  • А-95+ — 71,98 грн;
  • А-95 — 68,98 грн;
  • А-92 — 65,98 грн;
  • ДП — 74,98 грн;
  • Автогаз — 42,49 грн.
Ціни на пальне у Харкові 15 березня
Вартість пального у Харківській області. Фото: AutoRia

Зазначимо, що бажання скоротити витрати пального часто стає причиною технічних несправностей автомобіля.

А нардепка Ніна Южаніна заявила, що в Україні ціни на пальне можуть зрости до 150 гривень за літр. Вона закликала втрутитися Антимонопольний комітет.

А виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що ціна на бензин А-95 може зрости ще на 10 гривень.

ціни на паливо Харків паливо Харківська область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
