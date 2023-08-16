Цены в Харьковской области: что стало дешевле

Женщина в магазине. Фото: Google

В июле 2023 потребительские цены в Харьковской области выросли на 0,2% по сравнению с июнем 2023 года и на 4,9% с началом года. В частности, стоимость молока, мяса и топлива повысилась, а цены на овощи, яйца и даже мобильные телефоны — упали.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Харьковской области .

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Цены на продукты

Наибольший спад отмечен в ценах на овощи (9,0%) и яйца (7,9%). Также снизились цены на подсолнечное масло (2,4%) и хлеб (0,1%). С другой стороны, цены на молоко повысились на 2,7%, мясо и мясопродукты на 2,0%, фрукты на 0,9%, безалкогольные напитки на 0,8%, рыба и продукты из рыбы на 0, 5 %, сахар на 0,4 %, масло на 0,3 %. Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий поднялась на 0,9%, в том числе табачных изделий на 1,7% и алкогольных напитков на 0,2%.

Подорожали :

макаронные изделия — 1,2%;

мясо и мясопродукты — 2,0%;

рыба и продукты из рыбы — 0,5%;

молоко — 2,7%;

масло — 0,3%;

фрукты — 0,9%;

сахар — 0,4%;

Безалкогольные напитки — 0,8%.

Подешевели:

хлеб и хлебопродукты — 0,1%;

яйца — 7,9%;

овощи — 9,0%;

подсолнечное масло — 2,4%

Стоимость других товаров

Одежда и обувь подешевели на 1,7%, обувь повреждена на 2,8%, а одежда — на 0,8%.

Цены на транспорте выросли на 2,1%, особенно из-за увеличения стоимости топлива и смазки (6,8%), а также проезда на железнодорожном и автомобильном пассажирском транспорте (0,2%).

В сфере связи цены снизились на 1,0% из-за снижения стоимости мобильных телефонов на 5,3%.

Напомним, что на украинском топливном рынке снова подскочат цены . Причинами станут мировое подорожание и исчерпание запасов в Украине, закупленных по более низким ценам.

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