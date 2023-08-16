Ціни у Харківській області: що стало дешевше

Жінка в магазині. Фото: Google

У липні 2023 року споживчі ціни в Харківській області зросли на 0,2% порівняно з червнем 2023 року та на 4,9% з початком року. Зокрема вартість молока, м'яса та палива підвищилась, а ціни на овочі, яйця та навіть мобільні телефони — впали.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Харківській області.

Читайте також:

Ціни на продукти

Найбільший спад зафіксовано у цінах на овочі (9,0%) та яйця (7,9%). Також зменшилися ціни на соняшникову олію (2,4%) та хліб і хлібопродукти (0,1%). З іншого боку ціни на молоко підвищилися на 2,7%, м'ясо та м'ясопродукти на 2,0%, фрукти на 0,9%, безалкогольні напої на 0,8%, риба та продукти з риби на 0, 5%, цукор на 0,4%, масло на 0,3%. Вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів підвищилася на 0,9%, в тому числі тютюнових виробів на 1,7% та алкогольних напоїв на 0,2%.

Подорожчали:

макаронні вироби — 1,2 %;

м’ясо та м’ясопродукти — 2,0 %;

риба та продукти з риби — 0,5 %;

молоко — 2,7%;

масло — 0,3 %;

фрукти — 0,9 %;

цукор — 0,4 %;

Безалкогольні напої — 0,8 %.

Подешевшали:

хліб і хлібопродукти — 0,1 %;

яйця — 7,9 %;

овочі — 9,0 %;

соняшникова олія — 2,4%

Вартість інших товарів

Одяг і взуття подешевшали на 1,7%, взуття пошкоджено на 2,8%, а одяг — на 0,8%.

Ціни на транспорті зросли на 2,1%, особливо через збільшення вартості палива та мастила (6,8%), а також проїзду на залізничному та автомобільному пасажирському транспорті (0,2%).

У сфері зв'язку ціни знизилися на 1,0% через зниження вартості мобільних телефонів на 5,3%.

Нагадаємо, що на українському паливному ринку знову підскочать ціни. Причинами стануть світове подорожчання нафтопродуктів та вичерпання запасів в Україні, закуплених за нижчими цінами.

Також ми писали за скільки у Харкові можно купити кавун чи диню.