Бои в Харьковской области - в Третьей штурмовой бригаде показали, как уничтожают технику россиян

Украинский дрон атакует машину россиян. Фото: скриншот

В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, во время которых украинские Силы обороны наносят потери оккупационной армии РФ. Бойцы уничтожают врага с помощью FPV-дронов.

Об этом сообщили в пресс-службе Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) в Telegram в понедельник, 12 мая.

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В 3-й ОШБр отмечают, что украинские штурмовики с помощью FPV-дронов методично уничтожают вражескую технику и живую силу.

"На отрезках Харьковщины судьба оккупантов не меняется. Их танки горят, а личный состав — разлетается под FPV-огнем Третьей штурмовой", — говорится в сообщении.

Военные добавили, что среди уничтоженной техники противника — несколько грузовиков, артиллерийская пушка, легковые автомобили, в частности "Нива" и "УАЗы", а также квадроциклы с личным составом. Отдельным ударом был поражен склад боеприпасов, который взорвался мощным фейерверком.

Ранее пограничники уничтожили ряд российских объектов в Харьковской области и показали видео.

А операторы беспилотных авиационных комплексов "Феникс" уничтожили пехоту россиян на восточном направлении и зафиксировали все на видео.