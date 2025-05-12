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У 3-й ОШБр показали, як знищують росіян під Харковом — відео

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Дата публікації: 12 травня 2025 14:52
Бої у Харківській області — у Третій штурмовій бригаді показали, як знищують техніку росіян
Український дрон атакує автівку росіян. Фото: скриншот

У Харківській області тривають запеклі бої, під час яких українські Сили оборони завдають втрат окупаційній армії РФ. Бійці знищують ворога за допомогою FPV-дронів.

Про це повідомили у пресслужбі Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) у Telegram у понеділок, 12 травня.

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У 3-й ОШБр зазначають, що українські штурмовики за допомогою FPV-дронів методично знищують ворожу техніку та живу силу. 

"На відтинках Харківщини доля окупантів не змінюється. Їхні танки палають, а особовий склад — розлітається під FPV-вогнем Третьої штурмової", — йдеться у повідомленні.

Військові додали, що серед знищеної техніки противника — кілька вантажівок, артилерійська гармата, легкові автомобілі, зокрема "Нива" та "УАЗи", а також квадроцикли з особовим складом. Окремим ударом було вражено склад боєприпасів, який вибухнув потужним феєрверком.

Раніше прикордонники знищили низку російських об'єктів у Харківській області і показали відео.

А оператори безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" знищили піхоту росіян на східному напрямку і зафіксували все на відео.

росіяни Харківська область військова техніка окупанти війна в Україні Третя штурмова бригада
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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