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У ДПСУ показали, як дрони знищили техніку РФ на Харківщині

3 травня 2025 19:51
Євгенія Брюховецька - редактор
Прикордонники знищили техніку ворога на Харківщині — відео
Ворожа ціль. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські військові понад три роки ліквідовують російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили низку ворожих об'єктів у Харківській області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у суботу, 3 травня.

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На відео видно, як за допомогою дронів було атаковано три російські "буханки", дві вантажівки, автівку, три мотоцикли, три укриття, склад паливно-мастильних матеріалів, а також дві антени зв’язку.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, ЗСУ на Харківському напрямку знищили російський комплекс пеленгації "Борщовик".

А на Курському напрямку воїни ВМС ЗСУ ліквідували групу російських штурмовиків.

Харківська область військова техніка окупанти війна в Україні фронт
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