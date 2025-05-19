В Третьей штурмовой показали, как уничтожают позиции россиян

Украинские военные уничтожают позиции россиян на Харьковщине. Фото: скриншот из видео

В Третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ показали кадры уничтожения позиций российских оккупантов на Харьковщине. На видео, в частности, зафиксированы попадания дронов во вражескую технику.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 3 ОШБр в Telegram.

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Украинские защитники атаковали ряд вражеских позиций россиян в Харьковской области. На видео видно попадание, пожары и взрыва вражеской техники.

"Горящая "буханка" и салют из БК: попадание по вражеским целям Харьковской области. Дроны Третьей штурмовой залетают на вражеские позиции и уничтожают их вместе с россиянами", — говорится в сообщении 3 ОШБр.

А также отмечается, что украинские воины нанесли удары по российской пехоте в окопах и полях, попали в квадроцикл, российский автомобиль "буханку", генератор.

"Зафиналили детонацией склада БК, который взлетел в воздух вместе с противником. Новый день — новые уничтоженные цели от бойцов подразделения ББС", — написали под видео в 3 ОШБр.

Напомним, что в ночь на 19 мая дроны атаковали военный аэродром россиян в Крыму.

Кроме того, на Волчанском направлении украинские пограничники также атаковали позиции россиян.