В Третьей штурмовой показали, как уничтожают позиции россиян

В 3 ОШБр показали, как уничтожают позиции РФ на Харьковщине
В Третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ показали кадры уничтожения позиций российских оккупантов на Харьковщине. На видео, в частности, зафиксированы попадания дронов во вражескую технику.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 3 ОШБр в Telegram.
Воины ВСУ уничтожают позиции РФ на Харьковщине — видео
Украинские защитники атаковали ряд вражеских позиций россиян в Харьковской области. На видео видно попадание, пожары и взрыва вражеской техники.
"Горящая "буханка" и салют из БК: попадание по вражеским целям Харьковской области. Дроны Третьей штурмовой залетают на вражеские позиции и уничтожают их вместе с россиянами", — говорится в сообщении 3 ОШБр.
А также отмечается, что украинские воины нанесли удары по российской пехоте в окопах и полях, попали в квадроцикл, российский автомобиль "буханку", генератор.
"Зафиналили детонацией склада БК, который взлетел в воздух вместе с противником. Новый день — новые уничтоженные цели от бойцов подразделения ББС", — написали под видео в 3 ОШБр.
Напомним, что в ночь на 19 мая дроны атаковали военный аэродром россиян в Крыму.
Кроме того, на Волчанском направлении украинские пограничники также атаковали позиции россиян.
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